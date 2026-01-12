Trong năm 2025, Apple đã triển khai hàng loạt tính năng AI trong bộ công cụ Apple Intelligence. Tuy nhiên, người dùng vẫn bày tỏ sự thất vọng khi bản cập nhật trợ lý ảo Siri mới đến nay chưa được phát hành.

Siri sắp trở nên thông minh hơn trên iOS 26.4 (Ảnh: PhoneArena).

Điều này có thể sớm thay đổi trong vài tuần tới. Trong bản cập nhật thử nghiệm iOS 26.4 Beta 1, Apple đã hé lộ nhiều cải tiến đáng chú ý dành cho Siri.

Theo đó, Siri sẽ có khả năng hiểu nội dung đang hiển thị trên màn hình iPhone. Chẳng hạn, khi một địa chỉ xuất hiện trên màn hình, người dùng có thể yêu cầu Siri thêm địa chỉ này vào thông tin danh bạ của một liên hệ cụ thể.

Bên cạnh đó, Siri cũng được mở rộng khả năng thực hiện tác vụ liên ứng dụng. Người dùng có thể đưa ra những câu lệnh phức tạp hơn, như yêu cầu trợ lý ảo tìm bức ảnh chụp tại bãi biển hôm qua và gửi cho một người cụ thể.

Đáng chú ý, iOS 26.4 sẽ đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình biến Siri thành một mô hình ngôn ngữ lớn. Khi đó, trợ lý ảo của Apple có thể đưa ra câu trả lời dựa trên kiến thức tổng quát, tương tự cách các trợ lý AI như Gemini hay ChatGPT vận hành.

Bản cập nhật mới được kỳ vọng sẽ giúp Siri hiểu tốt hơn cách con người giao tiếp, từ đó nâng cao khả năng truy vấn, tìm kiếm và phản hồi theo hướng tự nhiên và trực quan hơn. Dự kiến, hệ điều hành iOS 26.4 sẽ được phát hành vào tháng 3.