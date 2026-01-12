Thông xe tuyến chính cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh trước Tết Nguyên đán

Chiều 12/1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh qua địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Qua thị sát toàn tuyến, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá gói thầu 11XL đã cơ bản đáp ứng tiến độ. Tuy nhiên, tại các gói thầu 12XL và 13XL, một số đoạn vẫn còn thi công dang dở, nhân lực, thiết bị chưa được bố trí đầy đủ. Một số nhà thầu còn biểu hiện chủ quan, lơ là trong giai đoạn nước rút.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để thông xe tuyến chính cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (Ảnh: Công Sơn).

“Khối lượng công việc không còn nhiều nhưng các đơn vị phải hết sức tập trung, quyết liệt, tuyệt đối không chủ quan trong thời điểm cán đích”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư rà soát, đánh giá cụ thể năng lực từng nhà thầu, làm rõ các đơn vị thi công chậm, không đáp ứng yêu cầu để có biện pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, ông yêu cầu tất cả các nhà thầu phải khẩn trương huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tập trung tối đa cho công trường.

Tại hiện trường, Bộ trưởng ấn định mốc thời gian trước ngày 31/1 phải hoàn thành tuyến chính dự án. Các hạng mục còn dang dở như hộ lan, sơn kẻ đường phải triển khai đồng loạt, thi công gọn gàng, đảm bảo chất lượng, mỹ quan.

Báo cáo với Bộ trưởng, ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Ban điều hành dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, cho biết tổng giá trị sản lượng toàn dự án đến nay đạt khoảng 9.800/10.500 tỷ đồng, tương đương 93%. Trong đó, gói thầu 11XL đạt 97%, 12XL và 13XL đạt khoảng 91%.

Đến nay, tuyến chính đã hoàn thành toàn bộ lớp bê tông nhựa; 2/4 nút giao đã hoàn thành bê tông nhựa, 2 nút giao còn lại đang được triển khai. Hệ thống an toàn giao thông đang được hoàn thiện.

Toàn bộ 41 cây cầu trên tuyến đã hoàn thành. Riêng hầm Sơn Triệu đã hoàn thành cả 2 ống hầm, lắp đặt đầy đủ hệ thống quạt thông gió, chiếu sáng và phòng cháy chữa cháy.

Một đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đã cơ bản hoàn thành trước Tết Nguyên đán (Ảnh: Công Sơn).

Để bảo đảm kế hoạch thông xe, Ban Quản lý dự án 85 đã yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 1.

Theo chủ đầu tư, dự án dự kiến nghiệm thu hoàn thành có điều kiện tuyến chính gói thầu 11XL trước ngày 19/1, các gói thầu 12XL và 13XL trước ngày 31/1, phấn đấu đưa tuyến chính vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.

Đối với các hạng mục đồng bộ như nút giao và hạ tầng giao thông thông minh (ITS), giá trị sản lượng đạt khoảng 27/56 tỷ đồng (49%). Công tác san lấp, móng nhà điều hành tại 4/4 nút giao đã hoàn thành.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có chiều dài gần 62km (không bao gồm hơn 5km qua hầm Cù Mông), đi qua tỉnh Gia Lai gần 20km và tỉnh Đắk Lắk hơn 42km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng, khởi công từ ngày 1/1/2023, dự kiến hoàn thành toàn bộ và đưa vào khai thác trong tháng 4/2026.