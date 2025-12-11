Đánh giá Honor X9d: Độ bền cao, pin khỏe nhưng camera còn hạn chế

+ Ưu điểm:

- Độ bền cao

- Thời lượng pin khoẻ

- Hiệu suất tốt

+ Hạn chế:

- Chất lượng camera trung bình, thiếu ống kính telephoto

- Khung viền nhựa bóng dễ bám dấu vân tay

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Honor X9d sẽ phù hợp với nhóm người dùng sinh viên cần một chiếc điện thoại có hiệu suất tốt và pin khỏe để chơi game, hoặc những người thường xuyên làm việc trong môi trường nhiều rủi ro như công trường, hoặc tài xế cần một chiếc điện thoại bền bỉ để sử dụng trong thời gian dài.

Tuy nhiên, đây sẽ không phải là sự lựa chọn phù hợp nếu bạn có yêu cầu cao về chụp hình.

Trải nghiệm Honor X9d: Độ bền cao, pin khỏe nhưng camera còn hạn chế

Thiết kế và màn hình

Ngoại hình tổng thể của Honor X9d đã trở nên vuông vức hơn so với phiên bản tiền nhiệm nhờ các cạnh được vát phẳng. Bốn góc bo cong nhẹ cho cảm giác cầm nắm khá thoải mái. Máy vẫn giữ thiết kế đặc trưng với cụm camera vòng tròn đặt chính giữa mặt lưng.

Trên phiên bản màu đỏ, mặt lưng được hoàn thiện từ vật liệu giả da giúp hạn chế bám bẩn và mang đến trải nghiệm cầm nắm dễ chịu.

Phần mặt lưng được làm từ vật liệu giả da giúp hạn chế bám bẩn và mang đến trải nghiệm cầm nắm dễ chịu hơn. Khung viền nhựa giúp máy nhẹ hơn, nhưng bám lại khá nhiều dấu vân tay trong quá trình sử dụng.

Honor X9d có độ mỏng 7,8mm cùng trọng lượng 193g. Đây được xem là một kích thước tương đối mỏng nhẹ, nhất là khi thiết bị tích hợp viên pin dung lượng cao. Mẫu máy này thuộc nhóm smartphone có độ bền cao nhất trong phân khúc di động trung cấp.

Thiết bị đạt chứng nhận SGS Thuỵ Sĩ cho khả năng bảo vệ rơi vỡ từ độ cao 2,5m. Thân máy được kết hợp vật liệu chất lỏng phi Newton và kính cường lực thế hệ mới, giúp tăng khả năng chống sốc và chống trầy xước.

Thiết bị sở hữu cấu trúc chống nước ba lớp 2.0, đồng thời đạt chuẩn kháng nước và chống bụi IP69K, cho phép chịu được xịt rửa áp lực cao, nước nóng, nước bẩn hay tia phun mạnh.

Phóng viên Dân trí cũng đã thử nghiệm thực tế với một số bài kiểm tra như ngâm nước, thả rơi thiết bị xuống mặt đường và cho xe hơi cán qua. Thiết bị chỉ xuất hiện một số vết móp và trầy xước nhẹ ở các góc, trong khi đó màn hình và mọi tính năng đều hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng các công nghệ trên được tích hợp để gia tăng trải nghiệm và độ bền cho sản phẩm. Người dùng không nên quá phụ thuộc hay thử nghiệm thiết bị trong những điều kiện nguy hiểm để tránh rủi ro.

Honor X9d được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,79 inch, độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz. Đặc trưng của màn hình AMOLED cho màu sắc hiển thị rực rỡ, màu đen sâu và góc nhìn rộng. Độ sáng màn hình tối đa đạt mức 6.000nit cho phép hiển thị rõ ngay cả dưới ánh sáng mạnh. Viền màn hình được làm mỏng đều với kích thước 1,3mm, mang lại hiệu ứng thị giác tốt.

Phần camera selfie đục lỗ trên màn hình có kích thước nhỏ và không bị quầng đen như một số sản phẩm sử dụng màn hình LCD trong cùng phân khúc. Máy cũng tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình cho tốc độ nhận diện nhanh. Tuy nhiên, vị trí đặt cảm biến vân tay tương đối thấp nên chưa thực sự thuận tiện khi sử dụng.

Ngoài ra, màn hình này cũng hỗ trợ công nghệ cảm ứng nước (AI Heavy Rain Touch) và công nghệ cảm ứng khi đeo găng tay (AI Glove Touch) giúp người dùng có thể thao tác với màn hình cảm ứng ngay cả khi trời mưa hoặc đang đeo găng tay.

Hiệu suất và pin

Honor X9d tích hợp bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, dung lượng RAM 8/12GB cùng tùy chọn bộ nhớ 256/512GB. Đánh giá thông qua phần mềm chấm điểm hiệu suất Antutu BenchMark, máy đạt hơn 1 triệu điểm.

So sánh nhanh với một số đối thủ trong cùng phân khúc, vivo V60 Lite dùng chip Mediatek Dimensity 7360 Turbo đạt hơn 930.000 điểm, Samsung Galaxy A56 dùng chip Exynos 1580 đạt gần 900.000 điểm, realme 15 dùng chip Dimensity 7300+ 5G đạt 740.000 điểm.

Có thể thấy, con chip Snapdragon 6 Gen 4 cho hiệu suất xử lý tương đối tốt trong phân khúc trung cấp. Thử nghiệm thực tế với một số tựa game phổ biến như PUBG Mobile hay Liên Quân Mobile, máy có thể đáp ứng mức 60fps với mức thiết lập đồ họa cao. Trong suốt quá trình chơi game, máy hoạt động ổn định và không xảy ra tình trạng giật khung hình.

Điểm nhấn trên Honor X9d nằm ở viên pin silicon-carbon dung lượng 8.300 mAh, thuộc nhóm lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Máy còn tích hợp công nghệ sạc nhanh SuperCharge 66W, đồng thời hỗ trợ sạc ngược để chia sẻ năng lượng cho các thiết bị khác.

Với nhu cầu chơi game liên tục và sử dụng nhiều dịch vụ Internet, thiết bị có thể đáp ứng thoải mái một ngày sử dụng. Trong khi đó, nếu người dùng chỉ sử dụng các tác vụ cơ bản như nghe gọi hay duyệt web, máy hoàn toàn có thể duy trì được 2 ngày.

Camera và các tính năng AI

So với thế hệ trước, camera trên Honor X9d không có nhiều nâng cấp khi vẫn sử dụng ống kính chính 108MP hỗ trợ chống rung quang học và ống kính góc siêu rộng 5MP. Hệ thống camera này cũng được tích hợp AI, có thể tự động nhận diện từng khung cảnh để đưa ra gợi ý chụp ảnh một cách phù hợp với môi trường.

Camera chính hoạt động ổn định trong hầu hết điều kiện sử dụng hàng ngày. Ảnh chụp có chi tiết tốt, màu sắc được xử lý theo hướng nịnh mắt. Tuy vậy, khi chụp hình trong điều kiện thiếu sáng, ảnh bị ám vàng và khả năng xử lý cũng chậm hơn.

Chất lượng ảnh chụp từ camera góc siêu rộng cũng không cao. Màu sắc bị sai lệch khá nhiều và độ chi tiết kém hẳn so với camera chính. Ngoài ra, một điểm hạn chế khác là thiết bị không hỗ trợ ống kính telephoto nên sẽ không phù hợp với những người có yêu cầu cao về nhiếp ảnh di động.

Bù lại, máy tích hợp sẵn khá nhiều tính năng AI như bộ công cụ Google Gemini với trợ lý Gemini Live để người dùng có thể tối ưu hóa hệ thống camera. Tính năng AI khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search) cho phép tra cứu nhanh chóng bằng cách khoanh tròn nội dung trên màn hình.

Thiết bị cũng hỗ trợ hàng loạt tính năng chỉnh sửa ảnh AI. Trong đó, tính năng xóa vật thể AI dùng để xoá những vật thể hoặc con người vô tình lọt vào bức ảnh. Tính năng AI nâng cấp giúp tái tạo những bức ảnh cũ trở nên sắc nét hơn, hay tính năng Mở rộng hình ảnh AI cho phép mở rộng khung hình bị thiếu.

Bên cạnh đó, máy cũng tích hợp bộ công cụ Honor AI với hàng loạt tính năng như dịch thuật AI, viết bằng AI hay tự động sửa văn bản,... Nhìn chung, bộ công cụ AI được tích hợp trên Honor X9d tương đối đa dạng và có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ như Galaxy AI, OPPO AI hay Xiaomi HyperAI.

Tổng kết

Honor X9d được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá từ 10 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Samsung Galaxy A56, vivo V60 Lite và realme 15.

Sản phẩm sẽ phù hợp với nhóm người dùng sinh viên cần một chiếc điện thoại có hiệu suất tốt và pin khỏe để chơi game, hoặc những người thường xuyên làm việc trong môi trường nhiều rủi ro như công trường, hoặc tài xế cần một chiếc điện thoại bền bỉ để sử dụng trong thời gian dài.

Tuy nhiên, đối với nhóm người dùng có nhu cầu chụp ảnh và quay video chất lượng cao, sản phẩm này chưa thực sự là một lựa chọn phù hợp.