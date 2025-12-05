Đánh giá JBL Soundgear Clips: Tai nghe dạng mở sẽ phù hợp với ai?

+ Ưu điểm:

- Thiết kế thời trang, trải nghiệm đeo thoải mái.

- Âm thanh sôi động.

- Thời lượng pin khỏe.

+ Hạn chế:

- Vỏ hộp nhựa dễ trầy xước.

- Âm thanh có thể bị lọt ra ngoài khi mở âm lượng lớn ở môi trường yên tĩnh.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

JBL Soundgear Clips sẽ phù hợp với nhóm người dùng trẻ tuổi yêu thích một chiếc tai nghe có thiết kế thời trang, âm thanh sôi động cùng trải nghiệm sử dụng thoải mái, không bị bí tai khi đeo trong thời gian dài.

Đổi lại, người dùng sẽ phải chấp nhận điểm hạn chế ở khả năng chống ồn.

Thiết kế và trải nghiệm sử dụng

Tai nghe Open Ear (hay còn gọi là tai nghe dạng mở) được thiết kế để truyền âm thanh đến tai mà không bịt kín ống tai hoặc che phủ toàn bộ tai. Những chiếc tai nghe Open Ear được tạo ra với mục đích giúp người dùng có thể vừa nghe nhạc, vừa nhận biết được âm thanh môi trường xung quanh một cách rõ ràng.

Trên thị trường, tai nghe Open Ear có hai dạng thiết kế phổ biến là neck-band (vòng qua vành tai) và Clip-on (kẹp vành tai). Trong đó, thiết kế dạng Clip-on thiên về sự nhỏ gọn và tiện lợi, cho phép người dùng có thể sử dụng trong thời gian dài mà không gây cảm giác khó chịu.

Khoảng một năm trở lại đây, những mẫu tai nghe Open Ear với thiết kế Clip-on đang dần trở nên phổ biến hơn tại thị trường Việt Nam. Gần nhất, JBL cũng tham gia vào phân khúc này với mẫu Soundgear Clips.

JBL Soundgear Clips nổi bật với thiết kế nhỏ gọn. Mỗi bên tai nghe có trọng lượng nhẹ chỉ 6,5g, cho cảm giác sử dụng thoải mái. Thậm chí, trọng lượng nhẹ đôi khi còn khiến người dùng quên đi việc đang đeo một chiếc tai nghe.

Trải nghiệm đeo thực tế liên tục gần 5 giờ, thiết bị cũng không gây ra cảm giác đau nhức hay khó chịu ở vành tai. Ngay cả khi người dùng có sử dụng bông tai hoặc kính mắt, tai nghe cũng không gây ra cảm giác bị vướng hay khó chịu khi đeo. Thiết kế mở cũng giúp người dùng hoàn toàn không gặp phải tình trạng bí tai.

Mỗi bên tai nghe được cấu tạo từ hai thành phần chính, bao gồm phần cầu tròn chứa loa và phần khối hình hạt đậu. Khối hình hạt đậu chứa là nơi pin và các thành phần linh kiện khác, đồng thời cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác điều khiển cảm ứng nhanh ngay trên tai nghe.

Hai khu vực trên được kết nối với nhau bằng một cầu nối dạng chữ C. Cầu nối này được hoàn thiện từ chất liệu silicon mềm, cho cảm giác đeo khá thoải mái. Bộ phận này có tính đàn hồi cao và có thể “ghi nhớ” được hình dạng ban đầu, giúp hạn chế tình trạng biến dạng tai nghe khi sử dụng trong thời gian dài.

Mặt ngoài của tai nghe được hoàn thiện với lớp vỏ trong suốt, để lộ ra một số linh kiện bên trong tai nghe. Thiết kế này cũng tạo nên điểm nhấn và nét đặc trưng riêng trên ngoại hình của sản phẩm.

JBL Soundgear Clips không phải là dòng sản phẩm chuyên dụng phục vụ cho mục đích luyện tập thể thao chuyên nghiệp. Tuy vậy, người dùng vẫn có thể tận dụng thiết bị này để phục vụ cho nhu cầu luyện tập, chạy bộ hàng ngày.

Thiết kế mở giúp người dùng có thể nhận biết được mọi âm thanh môi trường xung quanh, từ đó đảm bảo an toàn hơn khi chạy bộ ngoài trời. Tai nghe cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP54, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng trong các điều kiện môi trường khác nhau.

Tai nghe đi kèm hộp sạc với 5 tùy chọn khác nhau về màu sắc để người dùng có thể lựa chọn theo sở thích. Tuy vậy, khá đáng tiếc khi phần vỏ hộp chỉ được hoàn thiện từ chất liệu nhựa bóng, dễ trầy xước và bám bụi bẩn trong quá trình sử dụng.

Chất lượng âm thanh

Trải nghiệm âm thanh mà tai nghe Open Ear mang lại tương đối khác biệt khi so với tai nghe nhét trong hoặc tai nghe trùm đầu. Người dùng sẽ có cảm giác giống như đang nghe âm thanh phát ra từ loa. Nguyên nhân đến từ cơ chế truyền âm qua không khí với củ loa sẽ hướng vào hốc tai, giúp tai không bị bít kín.

JBL Soundgear Clips được trang bị driver 11mm với dải tần 20Hz-20kHz. Chất âm của mẫu tai nghe này thiên hướng sáng, nhiều chi tiết và sôi động. Tai nghe cũng tích hợp công nghệ JBL OpenSound giúp cân bằng chất lượng âm thanh, trong khi vẫn giữ kết nối với môi trường xung quanh.

Hạn chế chung trên những mẫu tai nghe Open Ear là khó tái tạo âm bass. Để khắc phục điều này, JBL đã tích hợp trên tai nghe của hãng công nghệ Bass Boost giúp tăng cường dải động.

Hiệu quả mà công nghệ này mang lại cũng khá tốt. JBL Soundgear Clips cho khả năng tái tạo âm bass chắc, có lực hơn một số dòng tai nghe Open Ear và tai nghe Earbud trên thị trường. Tuy vậy, âm bass vẫn chưa thể so sánh được với những mẫu tai nghe nhét trong hoặc tai nghe trùm đầu.

Do đó, nếu có sở thích nghe các thể loại nhạc mạnh như EDM hay nhạc điện tử, đây sẽ không phải là một lựa chọn phù hợp. Ngoài ra, tai nghe còn hỗ trợ EQ tùy chỉnh với 6 chế độ âm thanh có sẵn để người dùng có thể thay đổi theo sở thích cá nhân.

Một vấn đề khác mà người dùng cần lưu ý khi sử dụng tai nghe Open Ear là tình trạng rò rỉ âm thanh. Khi sử dụng thực tế ở điều kiện ngoài trời hoặc quán cafe, người dùng sẽ không cần phải suy nghĩ về vấn đề này.

Tuy vậy, với các môi trường yên tĩnh hơn như trong văn phòng hay khi nằm ngủ, mức âm lượng 40-50% sẽ đảm bảo vừa đủ nghe rõ âm thanh từ tai nghe và môi trường bên ngoài, đồng thời không ảnh hưởng đến người xung quanh. Với mức âm lượng lớn trên 70%, âm thanh phát ra từ tai nghe có thể lọt ra ngoài nên người dùng cần lưu ý để sử dụng thiết bị một cách phù hợp với từng môi trường.

Bên cạnh đó, khi lựa chọn một chiếc tai nghe có thiết kế dạng mở, người dùng cũng phải chấp nhận đánh đổi tính năng chống ồn.

JBL Soundgear Clips được trang bị 4 micro tích hợp thuật toán AI lọc tạp âm. Thử nghiệm trong môi trường ngoài trời, người dùng có thể dễ dàng giao tiếp qua điện thoại, âm thanh dễ nghe và không bị ngạt tiếng.

Tai nghe cũng hỗ trợ đa dạng kết nối với cả iPhone và điện thoại Android. Đối với các thiết bị Android, người dùng có thể kết nối nhanh bằng tính năng Fast Pair, điện thoại sẽ hiển thị hộp thông báo điều khiển tương tự khi kết nối tai nghe AirPods với iPhone.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ kết nối đa điểm (Multi-point), cho phép ghép hai thiết bị cùng lúc và chuyển đổi nhanh chóng giữa điện thoại và laptop mà không cần ngắt kết nối thủ công. Người dùng còn có thể kết nối với ứng dụng JBL Headphones trên điện thoại để tùy chỉnh âm thanh, thay đổi các cử chỉ điều hướng theo thói quen sử dụng.

Thời lượng sử dụng pin cũng là một điểm cộng của mẫu tai nghe này khi thiết bị cho phép sử dụng tối đa 8 giờ. Ngoài ra, hộp sạc đi kèm sẽ giúp tăng thêm 24 giờ sử dụng. Tai nghe còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với 10 phút cho 3 giờ sử dụng.

Tổng kết

JBL Soundgear Clips được bán ra tại thị trường Việt Nam với giá 3,49 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Huawei FreeClip, Honor Choice Earbuds Clip.

Thiết bị sẽ phù hợp với nhóm người dùng trẻ tuổi yêu thích một chiếc tai nghe có thiết kế thời trang, âm thanh sôi động cùng trải nghiệm sử dụng thoải mái, không bị bí tai khi đeo trong thời gian dài. Đây cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu người dùng cần một chiếc tai nghe có thể đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao ngoài trời.

Tuy vậy, sản phẩm vẫn còn một số hạn chế cần cải thiện như vỏ hộp nhựa dễ trầy xước, âm thanh dễ bị lọt ra ngoài khi bật ở mức âm lượng lớn. Bên cạnh đó, việc lựa chọn một chiếc tai nghe có thiết kế mở đồng nghĩa người dùng sẽ phải chấp nhận đánh đổi khả năng chống ồn.