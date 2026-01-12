Lý do Khánh Hòa thu hồi 4 cơ sở nhà, đất do các trường quản lý

Ngày 12/1, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định thu hồi 4 cơ sở nhà, đất thuộc quyền quản lý của một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp Cam Ranh bị thu hồi 1 cơ sở nhà, đất; Trường Đại học Khánh Hòa cũng chịu quyết định tương tự với 1 cơ sở nhà, đất; Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa bị thu hồi 2 cơ sở nhà, đất.

Trường Đại học Khánh Hòa có 1 cơ sở nhà, đất bị thu hồi (Ảnh: Trung Thi).

Theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, lý do chính dẫn đến việc thu hồi là do các cơ sở giáo dục nêu trên đã sử dụng đất không hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên công.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, 3 đơn vị có tài sản bị thu hồi phải chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng để bàn giao đầy đủ tài sản cùng các hồ sơ liên quan cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa. Các đơn vị này cũng phải thực hiện hạch toán tăng, giảm tài sản theo đúng chế độ kế toán.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất giáo dục tại một số trường trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, tại Trường Đại học Khánh Hòa, Thanh tra tỉnh đã phát hiện tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất công tại cơ sở 3 của trường (thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Dầu).

Trường Đại học Khánh Hòa được UBND tỉnh giao tổng diện tích 9,5ha tại cơ sở này để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm nghiên cứu, trải nghiệm sáng tạo và khởi nghiệp. Tuy nhiên, do khu đất chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án đến nay vẫn chưa được đầu tư, xây dựng.

Qua thanh tra, khu vực này được ghi nhận có tình trạng trồng cây ngắn ngày (chuối, đu đủ, dừa…) và nuôi gà, cho thấy việc sử dụng đất không đúng mục đích và kém hiệu quả.

Từ những phát hiện trên, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục thu hồi cơ sở nhà, đất theo đúng quy định pháp luật, nhằm tránh lãng phí tài sản nhà nước.