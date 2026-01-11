Người dùng iPhone bị tấn công, Apple phát báo động đỏ

Việc người dùng chậm trễ nâng cấp iOS 26 đang khiến thiết bị có nguy cơ bị tấn công hơn (Ảnh: Thế Anh).

Tuy nhiên, một thực tế đáng chú ý là phần lớn người dùng vẫn chưa cập nhật lên iOS 26, qua đó đối mặt với rủi ro an ninh cao hơn trước các mối đe dọa phần mềm gián điệp.

Cảnh báo an ninh từ Apple

Apple hiếm khi đưa ra những thông điệp an ninh ở mức độ trực diện, nhưng trong giai đoạn cuối năm, hãng đã liên tiếp phát hành hai bản vá khẩn cấp nhằm khắc phục các lỗ hổng nghiêm trọng bị khai thác trên iPhone.

Dù vậy, theo các số liệu theo dõi hệ sinh thái, sau nhiều tuần, vẫn còn hàng trăm triệu thiết bị chưa được cập nhật, khiến nguy cơ bị tấn công chưa được loại bỏ.

Chuyên gia an ninh mạng Zak Doffman cho biết khoảng một nửa số người dùng đủ điều kiện vẫn đang sử dụng iOS 18. Việc chậm chuyển đổi không chỉ ảnh hưởng tới các chỉ số phần mềm của Apple mà quan trọng hơn, tạo ra một khoảng trống an ninh khi các lỗ hổng đã được công bố rộng rãi.

Tốc độ nâng cấp iOS 26 chậm hơn thường lệ

So với các thế hệ trước, iOS 26 ghi nhận tốc độ triển khai chậm hơn. Nhiều chuyên trang công nghệ như 9to5Mac hay PhoneArena đều nhận định tỷ lệ người dùng nâng cấp thấp hơn đáng kể so với iOS 17 và iOS 18 trong cùng giai đoạn.

Theo StatCounter, tỷ lệ cài đặt iOS 26 mới chỉ đạt dưới 20%, trong khi một số nền tảng phân tích khác như TelemetryDeck đưa ra con số cao hơn nhưng cũng chưa vượt quá 60%. Trước đó, iOS 18 và iOS 17 đều vượt mốc 50% chỉ sau thời gian ngắn ra mắt.

MacWorld cho rằng một trong những nguyên nhân khiến người dùng dè dặt nằm ở giao diện Liquid Glass, vốn tạo ra thay đổi lớn về trải nghiệm thị giác. Sự khác biệt này khiến một bộ phận người dùng muốn trì hoãn cập nhật, dù nhận thức được lợi ích về bảo mật.

Chính sách hỗ trợ khiến rủi ro gia tăng

Vấn đề trở nên rõ ràng hơn khi Apple điều chỉnh chính sách cập nhật bảo mật. Thay vì tiếp tục cung cấp bản vá cho iOS 18 trên các thiết bị đủ khả năng nâng cấp, các bản cập nhật bảo mật mới chỉ còn áp dụng cho những mẫu iPhone đời cũ không hỗ trợ iOS 26.

Điều đó đồng nghĩa với việc người dùng lựa chọn ở lại iOS 18 trên các thiết bị tương thích iOS 26 sẽ không còn nhận được các bản vá an ninh mới. Theo Darren Guccione, Giám đốc điều hành Keeper Security, trong trường hợp này, việc nâng cấp hệ điều hành là biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất.

Chuyên gia James Maude từ BeyondTrust cũng cảnh báo rằng khi thông tin về lỗ hổng và bản vá đã được công bố, giới tấn công mạng thường nhanh chóng phân tích để tìm cách khai thác các thiết bị chưa cập nhật.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp ngày càng tinh vi, việc chậm trễ nâng cấp hệ điều hành có thể khiến người dùng đối mặt với rủi ro cao hơn, đặc biệt khi các cơ chế bảo vệ cũ không còn được duy trì.