Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh Đồng Nai

Theo thông báo của Sở GD&ĐT tỉnh đồng Nai, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh, thời gian nghỉ Tết kéo dài từ thứ tư, ngày 11/2 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật, ngày 22/2 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Như vậy, học sinh ở tất cả các bậc học ở tỉnh Đồng Nai sẽ có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 12 ngày.

Học sinh ở Đồng Nai nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 12 ngày (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam_.

Đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan Sở GD&ĐT, thời gian nghỉ Tết được thực hiện từ ngày 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 20/2 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch dạy học trước và sau kỳ nghỉ Tết nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng năm học 2025-2026.

Đồng thời, yêu cầu các trường học bố trí nhân sự trực 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Tết để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất. Thực hiện nghiêm chế độ trực, các biện pháp đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tài sản.

Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Bình Phước và Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai hiện có quy mô hơn 1 triệu học sinh ở các bậc học, từ mầm non đến trung học phổ thông.