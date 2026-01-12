Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 12/1, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị nhằm thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã đạt được sự thống nhất tuyệt đối (100%) trong việc giới thiệu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Lê Ngọc Quang (bên phải), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (Ảnh: Toàn Văn).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, đã được thống nhất giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng ngày, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với các nhân sự dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả cho thấy, 100% cử tri đã thống nhất giới thiệu Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài ra, cử tri Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng còn giới thiệu ông Huỳnh Huy Hòa, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy và bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ thuộc Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Các cử tri Văn phòng Thành ủy đã đánh giá cao các nhân sự được giới thiệu, nhận định họ đều đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác. Cử tri bày tỏ sự tin tưởng rằng các ứng cử viên sẽ phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của người đại biểu dân cử.