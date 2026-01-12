Nga hé lộ đòn tấn công bằng siêu tên lửa tốc độ 13.000km/h vào Ukraine

Hoạt động triển khai tên lửa Oreshnik của Nga tại Belarus (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/1 tuyên bố Nhà máy Sửa chữa Máy bay Quốc doanh Lviv của Ukraine đã bị vô hiệu hóa do cuộc tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga trong đêm 9/1.

“Theo thông tin được xác nhận bởi nhiều nguồn độc lập, Nhà máy Sửa chữa Máy bay Quốc doanh Lviv đã bị vô hiệu hóa sau cuộc tấn công do Lực lượng Vũ trang Nga tiến hành trong đêm 9/1 bằng hệ thống tên lửa mặt đất cơ động Oreshnik”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đã làm tê liệt hoạt động của nhà máy Ukraine, nơi chuyên bảo dưỡng các tiêm kích F-16 và MiG-29 do phương Tây cung cấp.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã đánh trúng các xưởng sản xuất, kho chứa máy bay không người lái (UAV) và hạ tầng sân bay của nhà máy.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong một đòn tấn công hiệp đồng ngày 9/1, Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công hai nhà máy lắp ráp UAV ở Kiev bằng các tổ hợp tên lửa Iskander và tên lửa hành trình Kalibr.

“Tại Kiev, trong khuôn khổ cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng hệ thống tên lửa Iskander và tên lửa hành trình phóng từ biển Kalibr, các cơ sở sản xuất của hai doanh nghiệp tham gia lắp ráp UAV dùng để tấn công lãnh thổ Nga, cũng như các cơ sở hạ tầng năng lượng bảo đảm hoạt động của tổ hợp công nghiệp - quân sự Ukraine, đã bị đánh trúng”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Kiev hiện chưa bình luận về mức độ thiệt hại của cuộc tấn công, nhưng Thị trưởng Lviv Andrey Sadovoy khi đó xác nhận rằng “một phần hạ tầng trọng yếu” đã bị tấn công.

Siêu tên lửa “không thể đánh chặn” của Nga lần đầu lộ diện (Video: RT).

Nga xác nhận phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik vào Ukraine hôm 9/1. Nga tuyên bố đây là biện pháp đáp trả cáo buộc Ukraine phóng máy bay không người lái vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin trước đó, điều mà Kiev nhiều lần bác bỏ.

Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, tên lửa Nga tập kích thành phố Lviv lần này đã bay với tốc độ khoảng 13.000km/h theo quỹ đạo đạn đạo.

Đây là lần thứ 2 Nga sử dụng Oreshnik, loại vũ khí mà Nga tuyên bố không thể đánh chặn. Nga cũng khẳng định, chỉ cần 1 vụ tập kích thông thường, sức công phá tối đa của Oreshnik có thể ngang với vũ khí hạt nhân.

Các nhà phân tích lưu ý rằng việc sử dụng Oreshnik, loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, để bắn vào khu vực Lviv là lời cảnh báo trực tiếp đối với phương Tây, đồng thời là thông điệp răn đe phương Tây liên quan tới việc triển khai quân đội nước ngoài, vốn nhiều khả năng sẽ diễn ra ở miền Tây Ukraine.

Các nhà phân tích cho rằng Nga cố ý chọn khu vực Lviv làm mục tiêu của đòn đánh bằng Oreshnik để phô trương năng lực quân sự với phương Tây.

Các nước trong “Liên minh sẵn sàng hành động” đã nhất trí tại cuộc họp ở Paris, Pháp ngày 6/1 về việc sẽ đưa quân tới Ukraine sau khi đạt được lệnh ngừng bắn, như một phần của các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố rằng các bảo đảm an ninh như vậy của phương Tây là “không thể chấp nhận được” đối với Nga và quân đội nước ngoài sẽ là “mục tiêu hợp pháp” của lực lượng Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Oreshnik là tên lửa không thể bị đánh chặn và có sức công phá mạnh mẽ, ngay cả khi chỉ được trang bị đầu đạn thông thường.

Ông Putin tiết lộ thêm, đầu đạn của tên lửa đạt tới sức nóng 4.000 độ C, khiến bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành các hạt cơ bản, về cơ bản biến nó thành tro.

Chủ nhân Điện Kremlin từng cảnh báo sẽ sử dụng Oreshnik, bao gồm cả việc nhắm vào các “trung tâm ra quyết định” ở Kiev, nếu Ukraine tiếp tục tập kích Nga bằng các vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp.