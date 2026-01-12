Tiến sĩ quản lý giáo dục làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Chiều 12/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1977) giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Nguyễn Văn Khoa có trình độ Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm Toán học.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Khoa (Ảnh: Duy Thanh).

Ông Khoa đã có gần 27 năm công tác trong ngành giáo dục, phấn đấu, trưởng thành từ giáo viên đến cán bộ quản lý trường học. Ông Khoa giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc, thay người tiền nhiệm là ông Thái Văn Thành vừa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh ngành giáo dục của tỉnh luôn được Đảng, nhà nước và lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm, vì vậy, người đứng đầu ngành phải có chuyên môn sâu, bề dày kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Ông Nguyễn Văn Khoa am hiểu sâu lĩnh vực giáo dục, có bề dày kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu, trọng trách của người đứng đầu ngành giáo dục của tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trong chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, phạm vi quản lý của ngành giáo dục ngày càng mở rộng, bao trùm từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông. Điều này đòi hỏi người đứng đầu ngành phải có tư duy toàn diện, quyết liệt, trách nhiệm cao, tiếp tục phát huy truyền thống và những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo đi trước đã dày công xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Khoa, tân Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An (Ảnh: Duy Thanh).

Ông Võ Trọng Hải đề nghị tân Giám đốc Sở GD&ĐT và ngành tiếp tục quan tâm phát triển hệ thống trường nội trú, tăng cường thu hút đội ngũ giáo viên chất lượng cao nhằm giữ vững vị thế tốp đầu của giáo dục Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ông Nguyễn Văn Khoa trên cương vị là người đứng đầu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo; phân cấp, phân quyền cho các Phó Giám đốc để nâng cao hiệu quả điều hành và quản lý.

Người đứng đầu tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu tân Giám đốc Sở GD&ĐT cùng Ban Giám đốc cần nghiên cứu các giải pháp căn cơ, phù hợp thực tiễn, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Nghị quyết 71-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, bảo đảm học sinh vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa được học tập như miền xuôi.