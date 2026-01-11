Quán quân “AI Thực chiến 2025” nhận học bổng 1 triệu USD

Đội Converged xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi "AI thực chiến 2025". (Ảnh: BTC)

Cuộc thi "AI thực chiến 2025", do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp cùng Trung tâm Dữ liệu quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (NDA) và Ngân hàng Techcombank tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công an.

Đây không chỉ là một sân chơi công nghệ mà còn mang sứ mệnh dài hạn trong việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng, góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Made in Vietnam" và triết lý "thực chiến" làm nên giá trị

Điểm khác biệt lớn nhất tạo nên giá trị của giải đấu chính là tinh thần “Made in Vietnam” và triết lý “thực chiến”. Thay vì dừng lại ở những ý tưởng trên giấy, gần 400 đội thi phải đối mặt với yêu cầu khắt khe về việc xây dựng sản phẩm có kịch bản sử dụng rõ ràng, minh chứng được tính khả thi và khả năng kiểm soát rủi ro trong môi trường thực tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, khẳng định: “Lần đầu tiên, một chương trình thi đấu về trí tuệ nhân tạo được thiết kế hoàn toàn dựa trên nền tảng công nghệ Việt".

Theo đó, các khâu ra đề - chấm điểm - phân loại - công bố kết quả đều được vận hành bằng hệ thống tự động. Điều này đảm bảo tính công khai, minh bạch và chuẩn mực kỹ thuật cao, đồng thời thể hiện năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ tổ chức cũng như tinh thần tự cường mãnh liệt của giới công nghệ Việt Nam.

AI trong giáo dục: Hướng tới mục tiêu học tốt hơn mà không phụ thuộc

Vòng Chung kết năm nay tập trung vào bài toán AI trong giáo dục, hướng tới mục tiêu giúp con người học tốt hơn mà không bị phụ thuộc. Từ gần 400 đội đăng ký, 12 đội xuất sắc nhất đã tiến vào chặng cuối.

Tại sự kiện công bố kết quả và trao giải thưởng, đội giành giải nhất đã nhận được giải thưởng trị giá 1 tỷ đồng cùng học bổng trị giá 1 triệu USD.

Đội giải nhì nhận giải thưởng trị giá 300 triệu đồng. Hai đội giành giải ba nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng mỗi đội, và 8 đội giành giải triển vọng nhận giải thưởng trị giá 50 triệu đồng mỗi đội.