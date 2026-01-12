Khởi tố 3 đối tượng đánh người đến tàn phế từ 2 năm trước

Tối 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Hội (27 tuổi), Phan Thanh Tùng (39 tuổi) và Hồ Văn Viên (32 tuổi), cùng trú tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, Hồ Văn Viên bị khởi tố nhưng chưa có mặt tại cơ quan công an theo giấy triệu tập. Đến tối cùng ngày, sau khi được cơ quan điều tra vận động, đối tượng này ra trình diện.

Nạn nhân trong vụ án là anh V.M.Đ. (40 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp).

Bị can Trần Văn Hội (thứ hai từ trái sang) tại cơ quan công an (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Tùng, Hội và Hồ Văn Viên (SN 1994, trú tại phường Hòa Hiệp) mang bia đến quán cà phê trên địa bàn phường Hòa Hiệp để nhậu với nhau.

Khoảng 19h30 cùng ngày, khi thấy anh Đ. đang đứng ở cửa hàng bên cạnh quán cà phê, Hội đã đến kéo anh Đ. vào quán cà phê để nhậu cùng nhưng anh Đ. từ chối.

Nóng giận, Hội bế bổng anh Đ. rồi ném thẳng xuống nền xi măng; Tùng dùng dép đánh vào mặt nạn nhân. Chưa dừng lại, khi thấy anh Đ. bỏ chạy ra đường, Hội cùng Tùng và Viên đánh vào người nạn nhân cho đến khi được người dân can ngăn.

Anh Đ. bị Hội bế bổng rồi ném mạnh xuống nền xi măng (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau sự việc, anh Đ. nhập viện điều trị nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm, bị liệt yếu tứ chi, nằm một chỗ.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định thương tích cho anh V.M.Đ. tại Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ), Phân viện Pháp Y quốc gia TPHCM, Trung tâm Pháp Y tâm thần khu vực Tây Nguyên và Viện Pháp Y quốc gia.

Kết quả, các đơn vị kết luận tỷ lệ thương tích 0% và chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trưng cầu giám định bổ sung tại Viện Pháp Y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Kết luận trước và trong thời điểm bị đánh, anh Đ. không mắc bệnh tâm thần; sau khi bị hành hung, nạn nhân mắc rối loạn vận động do sang chấn tâm lý, tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%.

Sau khi có kết quả giám định bổ sung, ngày 29/12/2025, Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc này.