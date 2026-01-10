OPPO Reno15 Series ra mắt, giá từ 11,99 triệu đồng

Reno15 Series sở hữu thiết kế trẻ trung quen thuộc của dòng Reno (Ảnh: Thế Anh).

Dòng Reno15 tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của series Reno, hướng tới nhóm người dùng trẻ. Mặt lưng được xử lý với hiệu ứng họa tiết tạo độ phản chiếu ánh sáng khác nhau khi thay đổi góc nhìn.

Cả ba phiên bản đều sử dụng màn hình AMOLED, tần số quét 120Hz và viền mỏng. Trong đó, Reno15 Pro 5G và Reno15 5G có kích thước màn hình lần lượt 6,32 inch và 6,59 inch, độ phân giải 1.5K, hỗ trợ hiển thị 1 tỷ màu.

Phiên bản Reno15F 5G được trang bị màn hình 6,57 inch, độ phân giải Full HD+ với độ sáng tối đa 1.400 nits. Trọng lượng các thiết bị nằm trong khoảng 187–202g, phù hợp cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Reno15 Series đạt các tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước IP66, IP68 và IP69. Máy hỗ trợ thao tác cảm ứng khi tay ướt, dính dầu hoặc khi đeo găng tay, giúp duy trì khả năng sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Về camera, Reno15 Series được trang bị ống kính tele 50MP hỗ trợ zoom quang 3,5x, tiêu cự tương đương 85mm, phục vụ nhu cầu chụp chân dung và chụp từ xa.

Camera trước có độ phân giải 50MP, góc chụp rộng 100 độ, đáp ứng nhu cầu selfie cá nhân và chụp nhóm.

Về hiệu năng, Reno15 Pro 5G sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 8450, Reno15 5G dùng Snapdragon 7 Gen 4, trong khi Reno15F 5G được trang bị Snapdragon 6 Gen 1. Các phiên bản có tùy chọn RAM 8GB hoặc 12GB, bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB.

Các thiết bị chạy hệ điều hành ColorOS 16, tích hợp các tính năng AI nhằm hỗ trợ tối ưu hiệu năng, đa nhiệm và kết nối. Theo công bố từ nhà sản xuất, Reno15 Series được hỗ trợ 5 phiên bản nâng cấp ColorOS và 6 năm cập nhật bảo mật.

Tại thị trường Việt Nam, Reno15F 5G có giá khởi điểm 11,99 triệu đồng. Hai mẫu Reno15 5G và Reno15 Pro 5G được bán với mức giá lần lượt từ 15,99 triệu đồng và 18,99 triệu đồng.

Ở phân khúc từ khoảng 10–20 triệu đồng, cạnh tranh đang diễn ra gay gắt khi đây là nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất thị trường smartphone Việt Nam.

Người tiêu dùng trong phân khúc này ngày càng ưu tiên các yếu tố như màn hình chất lượng cao, camera độ phân giải lớn, hiệu năng đủ cho sử dụng dài hạn và chính sách cập nhật phần mềm lâu dài.

Cùng tầm giá với Reno15 Series, thị trường hiện có sự hiện diện của nhiều dòng máy từ Samsung, Xiaomi, Honor, Vivo và Realme, với lợi thế khác nhau về thương hiệu, hệ sinh thái, hiệu năng hoặc giá bán.