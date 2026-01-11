Điểm tuần: Zalo dừng yêu cầu ảnh CCCD, nhiều fanpage Facebook "bay màu"

Nhiều fanpage Facebook "bay màu"

Tuần qua, một số trang thông tin có nhiều theo dõi trên mạng xã hội Facebook như Theanh28 Entertainment và fanpage của người nổi tiếng như Phùng Thanh Độ (Độ Mixi), ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) đã đột ngột biến mất.

Meta cho biết sự việc hàng loạt fanpage biến mất liên quan đến một sự cố kỹ thuật (Ảnh: CNet).

Đại diện Meta tại Việt Nam cho biết việc này liên quan đến một sự cố kỹ thuật. Việc hàng loạt fanpage lớn đồng loạt biến mất cũng kéo theo làn sóng người dùng đổ xô xóa ảnh đại diện. Nhiều tin đồn cho rằng việc làm này có thể giúp tài khoản không bị tấn công.

"Facebook tích hợp các lớp bảo mật như cảnh báo đăng nhập và xác thực hai yếu tố nhằm tăng cường bảo vệ tài khoản, đồng thời khuyến nghị người dùng thường xuyên rà soát lại các cài đặt bảo mật và quyền riêng tư của mình.

Việc thay đổi ảnh đại diện về chế độ mặc định không nằm trong các biện pháp bảo mật này", đại diện Meta chia sẻ.

Quảng cáo video trên mạng sắp thay đổi

Theo Nghị định 342/2025/NĐ-CP (hiệu lực từ 15/2), thời gian chờ tắt quảng cáo tối đa là 5 giây đối với quảng cáo dưới dạng chuỗi hình ảnh chuyển động, video.

Điều này đồng nghĩa các nền tảng trực tuyến không được phép bắt buộc người dùng phải chờ đợi quá 5 giây để tắt video quảng cáo.

Từ ngày 15/2, quảng cáo video trên mạng phải cho tắt sau 5 giây (Ảnh: Thế Anh).

Đối với loại quảng cáo không ở vùng cố định, Nghị định cũng có những quy định chặt chẽ hơn. Quảng cáo không ở vùng cố định là quảng cáo hiển thị tại vị trí, thời điểm không cố định trên giao diện dịch vụ trực tuyến, che khuất toàn bộ hoặc một phần nội dung chính và làm gián đoạn việc tiếp cận thông tin của người sử dụng.

Quy định mới yêu cầu tính năng, biểu tượng để tắt quảng cáo phải bảo đảm việc quảng cáo được tắt chỉ với một lần tương tác; không có biểu tượng tắt quảng cáo giả hoặc biểu tượng tắt quảng cáo khó phân biệt, khó xác định.

Zalo dừng yêu cầu ảnh CCCD

Từ ngày 1/1, quy trình định danh tài khoản trên Zalo đã được điều chỉnh. Thay vì nộp giấy tờ tùy thân, người dùng thực hiện định danh cá nhân thông qua nhận diện gương mặt và giọng nói bằng cuộc gọi video tự động do Zalo thực hiện.

Zalo yêu cầu người dùng định danh tài khoản bằng gương mặt và giọng nói thông qua cuộc gọi video tự động (Ảnh: Zalo).

Theo tìm hiểu, sự thay đổi này nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1.

Luật quy định các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam không được yêu cầu người dùng cung cấp hình ảnh hoặc video chứa toàn bộ hoặc một phần giấy tờ tùy thân, như căn cước công dân, giấy phép lái xe, để làm yếu tố xác thực tài khoản.

TPHCM thử nghiệm giao hàng bằng UAV

Sáng 5/1, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM và các doanh nghiệp công nghệ, logistics, bán lẻ tổ chức Khởi động “Chương trình thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái vào hoạt động giao hàng tại TPHCM".

TPHCM thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị không người lái (Ảnh: Sở KHCN TPHCM).

Việc tổ chức chương trình thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái (UAV) tại Khu Công nghệ cao TPHCM thể hiện quyết tâm của Sở trong việc mạnh dạn thử nghiệm, đánh giá và từng bước làm chủ các công nghệ mới, trên cơ sở bảo đảm chặt chẽ các yêu cầu về an toàn, an ninh quốc phòng và trật tự xã hội.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các giải pháp công nghệ mới về phương tiện bay không người lái, được triển khai theo Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân TPHCM.

Chuyên gia dự báo giá Bitcoin năm 2026

Trong năm 2025, thị trường tiền điện tử đã được hỗ trợ bởi môi trường pháp lý thuận lợi tại Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức cũng góp phần thúc đẩy thị trường phát triển.

Nhiều chuyên gia bày tỏ quan điểm lạc quan về sự tăng trưởng của Bitcoin trong năm 2026 (Ảnh: National Economy Newspaper).

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá Bitcoin đã đạt kỷ lục cao nhất mọi thời đại gần 125.000 USD vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, trong bối cảnh vĩ mô có nhiều diễn biến khó dự báo, các nhà đầu tư đã đánh giá lại tài sản rủi ro và những người nắm giữ tiền điện tử bắt đầu bán ra.

Chia sẻ với CNBC, các chuyên gia có góc nhìn tương đối khác nhau về Bitcoin trong năm 2026. Một số ý kiến lạc quan tin rằng Bitcoin có thể tăng cao lên mức 225.000 USD. Trong khi đó, những đánh giá khắt khe hơn dự đoán giá Bitcoin có thể giảm xuống 75.000 USD.

Người dùng iPhone "lạnh nhạt" với iOS 26

Báo cáo từ StatCounter cho biết tính đến tháng 1, chỉ có khoảng 15-16% số lượng iPhone đang hoạt động trên toàn cầu được cài đặt hệ điều hành iOS 26.

Giao diện Liquid Glass trên iOS 26 gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng iPhone (Ảnh: 9to5mac).

Trong đó, iOS 26.1 chiếm khoảng 10,6% thiết bị, iOS 26.2 chiếm khoảng 4,6%, và phiên bản iOS 26.0 chiếm khoảng 1,1%. Ngược lại, hơn 60% số iPhone được tổng hợp vẫn đang sử dụng hệ điều hành iOS 18. Hai phiên bản iOS 18.7 và iOS 18.6 chiếm phần lớn các thiết bị đang hoạt động.

So với cùng kỳ năm ngoái, iOS 18 được cài đặt lên 63% thiết bị iPhone chỉ sau 4 tháng phát hành. Tỷ lệ này đối với phiên bản iOS 17 là 54%.