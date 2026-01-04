Điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại, thi thể bỏ ở vuông tôm

Ngày 4/1, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Cái Đôi Vàm.

Nạn nhân là em V.T.M.K. (13 tuổi, trú tại xã Cái Đôi Vàm), học lớp 7. Nghi phạm được xác định là H.A.K. (16 tuổi, tạm trú tại xã Cái Đôi Vàm), làm thuê ghe biển.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân tại vuông tôm (Ảnh: Công an Cà Mau).

Trước đó, ngày 2/1, người dân ở xã Cái Đôi Vàm phát hiện thi thể một bé gái ở vuông tôm nghi có nhiều dấu hiệu bất thường nên trình báo cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, trên cổ nạn nhân có vết thương do vật sắc gây ra. Nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại và đẩy xuống vuông tôm.

Nhanh chóng vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là em M.K. và nghi phạm là H.A.K..

Bước đầu, nghi phạm khai có quen biết với em M.K.. Ngày 1/1, K. hẹn gặp em M.K. rồi chở em đến đoạn đường thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm.

Sau đó, K. được cho là thực hiện hành vi hiếp dâm em M.K.. Sợ bị lộ nên K. sát hại em M.K. rồi đẩy thi thể nạn nhân xuống vuông tôm.