- Ưu điểm:

+ Thiết kế gọn gàng, sang trọng.

+ Khử tiếng ồn chủ động tốt.

- Hạn chế:

+ Thiết kế nặng, không đa năng.

+ Giá thành đắt.

+ Khả năng kết nối giới hạn.

AirPods Max vẫn đắt sau 5 năm mở bán, liệu còn đáng mua? (Video: Khánh Vi - Hải Yến).

Thiết kế

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, AirPods Max đã dễ tạo thiện cảm với một thiết kế tối giản, vừa vặn, dễ nhận biết. Dù đây là một sản phẩm không gắn logo Apple nhưng chúng ta vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.

Phần chụp tai được làm bằng nhôm anod hóa, với nhiều lựa chọn màu sắc tạo nên một vẻ ngoài sang trọng. Chất liệu nhôm vốn hiếm gặp trên tai nghe. Đa số các dòng tai nghe khác sử dụng nhựa để giảm trọng lượng.

Có vẻ với Apple, đây là một sự lựa chọn có chủ đích để tạo nên một vẻ ngoài khác biệt. Kết quả là sản phẩm có độ cứng cáp, trông gọn gàng nhưng trọng lượng không nhẹ: 385g.

Phần khung lưới trên đỉnh đầu cũng giúp giảm áp lực phần nào. Song, AirPods Max vẫn không phải lựa chọn lý tưởng cho việc đeo lâu dài.

Lực ép hai bên tai khá mạnh, dễ gây mỏi nếu đeo liên tục nhiều giờ, đặc biệt với người đeo kính. Người dùng chỉ cảm thấy thoải mái khi đeo khoảng 3-4 tiếng, và thời gian này giảm xuống, chỉ 2-3 tiếng nếu đeo kính.

Dù có lực ép, trọng lượng của tai nghe vẫn khiến nó dễ bị trượt khi người dùng ngửa đầu ra sau. Điều này khiến sản phẩm không phải là một lựa chọn tốt cho những người đam mê thể thao, vận động mạnh.

Bù lại, tai nghe có độ vừa vặn tốt. Phần chụp tai rộng (62 x 41mm), phù hợp với hầu hết hình dạng tai, và có thể tháo rời để vệ sinh hoặc thay thế dễ dàng.

Phần tay thép không gỉ cho phép xoay linh hoạt để điều chỉnh chụp tai, còn lớp đệm lưới mềm cùng màu với thân máy tạo được độ kín tương đối ổn.

Các phím điều khiển được đặt trên chụp tai bên phải, với núm vặn Digital Crown có độ phản hồi khá tốt, dùng để điều chỉnh âm lượng, phát/tạm dừng nhạc và kích hoạt trợ lý ảo Siri. Bên cạnh đó là một nút phụ để bật nguồn và chuyển đổi giữa các chế độ khử tiếng ồn.

Một điểm hạn chế với nhiều người dùng là AirPods Max không thể gập lại. Và hộp đựng Smart Case gần như chỉ để trang trí hơn là bảo vệ vì để hở phần lớn tai nghe.

Dẫu cho những điểm bất lợi trong khi sử dụng, với nhiều người AirPods Max không chỉ là thiết bị để nghe nhạc, mà còn trở thành một món phụ kiện thời trang. Chiếc tai nghe này thường là điểm nhấn trong cách phối đồ của nhiều người nổi tiếng.

Chất lượng âm thanh

Âm thanh của AirPods Max có độ dày, độ mở và chi tiết, cân bằng ba dải: trầm - trung - cao.

Với hệ thống driver động 40 mm và công nghệ Adaptive EQ, AirPods Max tự động điều chỉnh âm thanh để phù hợp với hình dạng tai người dùng, giúp từng nốt nhạc được tái tạo trung thực hơn.

Nhờ vậy, tai nghe phù hợp với nhiều thể loại như indie, pop, soul, jazz hay soft rock, trong khi hip-hop và EDM đôi khi chưa đạt độ “bốc” cần thiết ở dải trầm và cao.

Về tùy chỉnh âm thanh, AirPods Max không có EQ tích hợp hay app riêng. Apple chỉ cho phép người dùng tùy chỉnh giới hạn trong phần Trợ năng > Âm thanh/Hình ảnh, với vài tùy chọn như tăng giọng nói, hoặc cân bằng âm. Không có khả năng chỉnh EQ theo dải tần hoặc tạo thiết lập sẵn riêng.

Điểm sáng là Personalized Spatial Audio (Âm thanh không gian được cá nhân hóa), giúp tái tạo âm thanh 3D theo cấu trúc tai từng người, tạo cảm giác "rạp hát mini" khi nghe nhạc hoặc xem phim có hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos trên Apple Music, Apple TV+ hay Disney+.

AirPods Max cho chất lượng cuộc gọi ở mức khá tốt. Âm thanh không hoàn toàn trong trẻo, mà chủ yếu là giọng nói vẫn được truyền tải rõ ràng và đủ lớn trong hầu hết các tình huống.

Khả năng khử tiếng ồn

Về khả năng khử tiếng ồn, AirPods Max thực sự hoạt động hiệu quả. Tai nghe có hai chế độ chính: Chống ồn chủ động (ANC) và Xuyên âm, hoặc người dùng có thể tắt cả hai nếu muốn.

Khi tắt ANC, tai nghe vẫn loại bỏ được phần lớn tiếng quạt, động cơ nhẹ. Khi bật, tiếng ồn từ tiếng gõ bàn phím hay tiếng trò chuyện văn phòng gần như biến mất.

6 micro ngoài và 2 micro trong, kết hợp với thuật toán xử lý âm thanh, giúp giảm tạp âm tới 33dB trên toàn dải tần. Mặc dù chưa đạt đến mức “im lặng tuyệt đối”, hiệu quả chống ồn của AirPods Max vẫn đủ tốt.

Chế độ xuyên âm cho phép nghe âm thanh môi trường cũng được Apple làm tốt. Âm thanh truyền qua tự nhiên, không bị méo, giúp người dùng dễ dàng trò chuyện nhanh mà không cần tháo tai nghe.

Điểm trừ là AirPods Max vẫn dùng chip H1, thay vì H2 như AirPods Pro 2, nên không có tính năng nhận diện cuộc hội thoại (tự động giảm âm lượng khi người dùng trò chuyện) hay "Âm thanh thích ứng" (chế độ kết hợp linh hoạt giữa ANC và Xuyên âm).

Thời lượng pin và sạc

Thời lượng pin của AirPods Max đạt khoảng 20 giờ khi bật ANC, thấp hơn nhiều đối thủ như Sony WH-1000XM5 (30 giờ) hay Sennheiser Momentum 4 (60 giờ).

Với người dùng phổ thông, con số này vẫn đủ dùng trong khoảng 1 tuần. 5 phút sạc nhanh có thể cho 1,5 giờ nghe nhạc.

AirPods Max không có nút tắt nguồn mà sẽ tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm pin khi không sử dụng. Cách nhanh nhất để chuyển chế độ là cho vào Smart Case, tai nghe có thể sử dụng lên đến 2 tuần.

Nếu không có, người dùng có thể kích hoạt chế độ này bằng cách để yên tai nghe trong khoảng 5 phút.

Khi ở ngoài, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ ngủ, nhưng vẫn giữ kết nối Bluetooth và tìm kiếm thiết bị Apple xung quanh. Điều này gây tốn pin và bất tiện khi sử dụng nhiều thiết bị lân cận.

Khả năng kết nối

AirPods Max hỗ trợ Subband Codec (SBC) và Apple Advanced Audio Codec (AAC), không tương thích với các codec âm thanh cao cấp như LDAC hay aptX.

Với người dùng nhiều sản phẩm trong hệ sinh thái Apple, điều này không ảnh hưởng đáng kể. Nhưng với người dùng Android và Windows, chất lượng truyền tải âm thanh sẽ bị giới hạn ở mức cơ bản, bất tiện trong việc kết nối.

Airpods Max kết nối với iPhone, iPad, iMac... dễ dàng nhưng việc kết nối nhạy của chiếc tai nghe này đôi khi đem lại sự phiền toái.

Trải nghiệm thực tế của phóng viên, AirPods Max thường xuyên tự động kết nối sang thiết bị khác có đời mới hơn, đôi khi là… điện thoại của bạn bè, hoặc tự động bật lại sau khi đã ngắt kết nối.

Có nên mua AirPods Max?

Nên mua nếu:

- Bạn muốn chất lượng âm thanh và khử ồn ở mức tốt.

- Bạn đang sử dụng thiết bị Apple và muốn tận dụng tối đa tính năng hệ sinh thái.

- Bạn đề cao thiết kế và trải nghiệm cao cấp.

Không nên mua nếu:

- Bạn không sử dụng thiết bị Apple khác.

- Bạn cần pin lâu hoặc khả năng gập linh hoạt khi di chuyển.

- Bạn muốn giá trị sử dụng tốt nhất so với số tiền bỏ ra.

Đối với người dùng không theo hệ sinh thái Apple, có nhiều lựa chọn giá thấp hơn, pin lâu hơn và tương thích rộng rãi.

Nếu bạn yêu thích thiết kế tinh giản, sang trọng, chất âm cao cấp và khả năng chống ồn tốt, AirPods Max vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Nếu bạn đã gắn bó với iPhone, iPad, hay iMac, AirPods Max vẫn là một trong những tai nghe không dây cao cấp bạn có thể sở hữu. Sau 5 năm, dù chưa hoàn hảo, hiệu năng, độ hoàn thiện và trải nghiệm âm thanh của nó vẫn đủ để xếp vào nhóm dẫn đầu.