Trường học bất ngờ dừng bán trú, phụ huynh lo lắng

Ngày 4/1, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản khẩn đề nghị UBND phường Pleiku chấn chỉnh và chỉ đạo các trường học thực hiện nghiêm túc hướng dẫn về tổ chức hoạt động bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập.

Động thái này diễn ra sau khi một số trường học trên địa bàn, điển hình là Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku thông báo tạm dừng hoạt động bán trú, gây lo lắng trong phụ huynh.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Theo ghi nhận thông tin ban đầu, một số trường có động thái trên sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Gia Lai ban hành ngày 20/12/2025 gửi đến UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc triển khai Nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Nghị quyết này quy định chi tiết danh mục khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục công lập, bao gồm cả nội dung liên quan đến nhân viên nấu ăn phục vụ hoạt động bán trú.

Tuy nhiên, vào ngày 31/12/2025, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku, đã bất ngờ ban hành thông báo tạm dừng tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh kể từ ngày mai (5/1).

Lý do được nhà trường đưa ra là Nghị quyết số 37 chưa đề cập cụ thể nguồn chi trả chế độ cho đội ngũ nhân viên phục vụ bán trú trong năm 2026, khiến đơn vị chưa đủ cơ sở pháp lý để duy trì hoạt động này.

Thông báo của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cũng đề nghị phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đưa đón con em theo thời khóa biểu mới, với giờ học buổi sáng từ 6h50 đến 10h05 và buổi chiều từ 13h50 đến 16h05. Sự thay đổi đột ngột này đã gây ra nhiều khó khăn cho các gia đình.

Anh T.V.B. (trú tại phường Pleiku) bày tỏ sự lo lắng: “Nếu bán trú bị dừng, tôi không biết sẽ xoay xở thế nào để đưa đón con vào buổi trưa. Trong khi công việc thường xuyên phải trực cơ quan, không thể rời nhiệm sở”.

Sở GD&ĐT Gia Lai nhận định, việc Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ban hành thông báo tạm dừng bán trú đã gây ảnh hưởng đến hoạt động bán trú trên địa bàn và làm phát sinh tâm lý lo lắng trong phụ huynh.

Do đó, Sở đã đề nghị UBND phường Pleiku kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thực hiện nghiêm các nội dung đã được hướng dẫn.

Tương tự, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (xã Biển Hồ) cũng đã ban hành văn bản có nội dung tương tự và thông báo đến phụ huynh thông qua giáo viên chủ nhiệm.

Sau khi các thông báo này được ban hành, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự lo ngại và bức xúc do việc học tập, sinh hoạt của con em bị xáo trộn nghiêm trọng.