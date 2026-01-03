“Những cái nhất” khuấy đảo thị trường di động năm 2025

Thị trường smartphone trong năm 2025 tiếp tục "nóng" với cuộc chạy đua của các hãng smartphone trên phân khúc cao cấp, trong đó mỗi sản phẩm mới được ra mắt đều sở hữu những ưu điểm và tính năng vượt trội để cạnh tranh với các đối thủ.

Nếu xét riêng theo từng tiêu chí, dưới đây là những sản phẩm nổi bật và ấn tượng nhất được biên tập viên Dân trí đánh giá dựa trên thông tin thị trường trong nước và quốc tế.

Smartphone gây bất ngờ và ấn tượng nhất: Samsung Galaxy Z TriFold

Mở hộp và cận cảnh điện thoại màn hình gập ba Samsung Galaxy Z TriFold (Video: Samsung).

Đầu tháng 12, Samsung gây bất ngờ khi trình làng Galaxy Z TriFold, chiếc điện thoại màn hình gập ba đầu tiên của hãng và là sản phẩm thứ hai được thương mại hóa trên thị trường, sau Huawei Mate XT.

Galaxy Z TriFold sở hữu thiết kế gồm hai bản lề, kèm màn hình phụ rộng 6,5 inch ở mặt lưng, cho phép người dùng sử dụng như một smartphone dạng thanh thông thường. Khi mở toàn bộ màn hình bên trong, thiết bị có kích thước lên tới 10 inch, tương đương một máy tính bảng cỡ lớn.

Khác với Huawei Mate XT, mẫu điện thoại gập ba đầu tiên trên thế giới cho phép sử dụng ở nhiều kích thước màn hình khác nhau, Galaxy Z TriFold chỉ hỗ trợ hai chế độ sử dụng gồm màn hình phụ bên ngoài hoặc mở hoàn toàn màn hình chính bên trong.

Về cấu hình, Galaxy Z TriFold được trang bị chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy do Qualcomm tối ưu riêng cho Samsung, đi kèm RAM 16GB và tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 512GB hoặc 1TB. Thiết bị sở hữu pin dung lượng 5.600mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W, cùng cụm ba camera ở mặt lưng gồm camera chính 200 megapixel, camera góc siêu rộng 12 megapixel và camera tele 10 megapixel, hỗ trợ zoom quang học 3x.

Ngay khi mở bán, Galaxy Z TriFold đã nhanh chóng tạo nên “cơn sốt” tại thị trường Hàn Quốc, dù có mức giá lên tới 2.500 USD.

Smartphone tốt nhất về tổng thể: Apple iPhone 17 Pro Max

Giới thiệu iPhone 17 Pro Max - Chiếc smartphone tốt nhất năm 2025 (Video: Apple).

Trong khi iPhone 16 Pro Max ra mắt năm 2024 không tạo ra nhiều khác biệt so với iPhone 15 Pro Max, thì iPhone 17 Pro Max lại được xem là một phiên bản “lột xác” so với các thế hệ trước.

Điểm nhấn đầu tiên đến từ thiết kế, khi iPhone 17 Pro Max sở hữu cụm đảo camera ở mặt lưng với kích thước lớn hơn, tạo dấu ấn rõ rệt so với các phiên bản cũ. Toàn bộ camera sau đều được nâng cấp lên độ phân giải 48 megapixel, trong khi camera selfie phía trước tăng lên 24 megapixel.

Bên trong, thiết bị được trang bị chip A19 Pro, bộ nhớ RAM 12GB giúp khả năng đa nhiệm mượt mà hơn, pin dung lượng 4.823mAh, hỗ trợ sạc nhanh 40W cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi.

Xét về tổng thể, iPhone 17 Pro Max được đánh giá là chiếc smartphone nổi bật nhất ra mắt trong năm 2025, nhận được sự thừa nhận của người dùng cũng như nhiều trang công nghệ lớn trên thế giới.

Smartphone chạy Android tốt nhất: Samsung Galaxy S25 Ultra

Cận cảnh Galaxy S25 Ultra - Smartphone chạy Android tốt nhất năm 2025 (Video: Samsung).

Nếu iOS là “sân chơi” độc quyền của Apple, thì thị trường smartphone chạy Android luôn sôi động với sự xuất hiện liên tục của các sản phẩm mới ở mọi phân khúc. Trong đó, phân khúc cao cấp ghi nhận sự cạnh tranh đặc biệt khốc liệt về cấu hình, tính năng và thiết kế.

Xét trên tổng thể các tiêu chí gồm thiết kế, cấu hình, hiệu suất hoạt động, chất lượng hiển thị, camera, thời lượng pin và các tính năng trí tuệ nhân tạo, Galaxy S25 Ultra được đánh giá là chiếc smartphone chạy Android tốt nhất ra mắt trong năm qua.

Những điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở màn hình siêu sáng, cấu hình mạnh với chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy do Qualcomm thiết kế riêng cho Samsung, kết hợp pin dung lượng 5.000mAh giúp thời lượng sử dụng được đánh giá cao. Camera góc siêu rộng cũng được nâng cấp lên 50 megapixel, thay cho cảm biến 12 megapixel trên phiên bản tiền nhiệm.

Bên cạnh đó, Galaxy S25 Ultra được tích hợp nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo hữu ích như khoanh vùng hình ảnh để tìm kiếm hay xử lý ảnh bằng AI. Tuy nhiên, điểm trừ đáng tiếc là bút S Pen không còn hỗ trợ Bluetooth, khiến người dùng không thể sử dụng phụ kiện này để chụp ảnh hoặc điều khiển thiết bị từ xa như trước.

Smartphone chụp ảnh đẹp nhất: Huawei Pura 80 Ultra

Giới thiệu Huawei Pura 80 Ultra - Smartphone chụp ảnh đẹp nhất 2025 (Video: Huawei).

Chất lượng camera và khả năng chụp ảnh luôn là những yếu tố được người dùng đặc biệt quan tâm khi lựa chọn smartphone, nhất là ở phân khúc cao cấp. Nắm bắt xu hướng này, các hãng điện thoại liên tục đầu tư mạnh vào hệ thống camera trên các sản phẩm của mình.

Năm 2025 tiếp tục ghi nhận sự xuất hiện của nhiều mẫu smartphone được đánh giá cao về khả năng chụp ảnh. Theo DxOMark, trang chuyên đánh giá chất lượng camera smartphone và máy ảnh kỹ thuật số, Huawei Pura 80 Ultra là chiếc smartphone sở hữu camera tốt nhất ra mắt trong năm 2025.

Sản phẩm được trang bị cụm bốn camera ở mặt sau, hỗ trợ chống rung quang học, gồm camera chính 50 megapixel, camera tele 50 megapixel hỗ trợ zoom quang học 3,7x, camera tele hỗ trợ zoom quang học 9,7x và camera góc siêu rộng 40 megapixel.

DxOMark đánh giá cao khả năng chụp ảnh và quay video của Pura 80 Ultra trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, bao gồm cả thiếu sáng và ngược sáng. Ảnh chụp trên thiết bị có màu sắc sống động, nhất quán, chi tiết sắc nét cùng khả năng kiểm soát phơi sáng tốt, kể cả trong môi trường ánh sáng yếu.

Ảnh chân dung được nhận xét có tông màu da tự nhiên, hiệu ứng làm mờ hậu cảnh hài hòa. Khả năng chụp zoom, chụp cận cảnh, chụp bằng camera góc rộng và quay video trên Pura 80 Ultra cũng đều đạt điểm số cao.

Những đánh giá này được nhiều trang công nghệ lớn đồng tình, qua đó khẳng định Pura 80 Ultra là chiếc smartphone có chất lượng chụp ảnh tốt nhất được giới thiệu trong năm 2025.

Smartphone màn hình gập tốt nhất: Oppo Find N5

Giới thiệu Oppo Find N5 - Smartphone màn hình gập tốt nhất năm 2025 (Video: Oppo).

Smartphone màn hình gập tiếp tục là phân khúc sôi động trong năm 2025, với sự xuất hiện của nhiều mẫu sản phẩm mới đến từ các tên tuổi lớn như Samsung, Huawei, Xiaomi, Google hay Oppo.

Trong số các mẫu smartphone màn hình gập ra mắt trong năm, Oppo Find N5 là sản phẩm tạo được nhiều ấn tượng với giới công nghệ.

Thiết bị sở hữu thiết kế mỏng hơn cùng màn hình trong có kích thước lớn hơn so với các phiên bản tiền nhiệm. Sản phẩm được đánh giá cao về hiệu năng nhờ cấu hình mạnh mẽ, các tính năng trí tuệ nhân tạo hữu ích và hệ thống camera chất lượng cao.

Thời lượng pin cũng là điểm cộng đáng chú ý trên Oppo Find N5, khi máy được trang bị pin dung lượng 5.600mAh, thuộc nhóm lớn nhất trong phân khúc smartphone màn hình gập.

Smartphone màn hình gập vỏ sò tốt nhất: Galaxy Z Flip7

Mở hộp Galaxy Z Flip7 - Smartphone gập vỏ sò tốt nhất năm 2025 (Video: Samsung).

Điểm nhấn ấn tượng nhất của chiếc smartphone màn hình gập vỏ sò này là có màn hình ngoài gần như tràn viền, tạo nên thiết kế độc đáo và đẹp mắt. Sản phẩm được trang bị cụm camera kép được đánh giá cao về chất lượng ảnh chụp.

Samsung cũng trang bị cho chiếc điện thoại gập vỏ sò của mình cấu hình mạnh, với chip Exynos 2500 do Samsung tự phát triển, bộ nhớ RAM 12GB, đi kèm tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 256/512GB. Sản phẩm có pin 4.300mAh, nhưng chỉ hỗ trợ công suất sạc 25W.

Smartphone gây thất vọng nhất: iPhone Air

Giới thiệu iPhone Air - Chiếc smartphone siêu mỏng của Apple (Video: Apple).

iPhone Air từng là mẫu điện thoại được nhiều người trông đợi nhất trong năm 2025, khi các thông tin về sản phẩm liên tục xuất hiện trong thời gian dài trước ngày ra mắt. Đây cũng là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple, với độ dày chỉ 5,6mm.

Tuy nhiên, để đạt được thiết kế siêu mỏng này, Apple buộc phải đánh đổi nhiều yếu tố. iPhone Air chỉ được trang bị pin dung lượng 3.149mAh, sở hữu một camera 48 megapixel ở mặt sau, bị cắt giảm loa âm thanh nổi khiến chất lượng âm thanh không được đánh giá cao, đồng thời gặp tình trạng quá nhiệt do khả năng tản nhiệt hạn chế.

Bên cạnh đó, mức giá khởi điểm lên tới 999 USD khiến nhiều người dùng không sẵn sàng chi trả cho một chiếc smartphone siêu mỏng nhưng thiếu vắng nhiều tính năng cao cấp. Điều này khiến doanh số của iPhone Air không đạt được kỳ vọng ban đầu.

Theo các thông tin rò rỉ, Apple được cho là đã từ bỏ kế hoạch phát triển phiên bản nâng cấp của iPhone Air do kết quả kinh doanh không như mong đợi. Vì vậy, không quá bất ngờ khi iPhone Air bị xem là mẫu smartphone gây thất vọng nhất trên thị trường di động trong năm 2025.