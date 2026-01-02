Nhìn lại thị trường di động Việt Nam năm 2025

Thị trường điện thoại thông minh tại Việt Nam trong năm 2025 đã trải qua một giai đoạn đầy biến động, đi từ sự thận trọng trong chi tiêu vào những tháng đầu năm đến sự bùng nổ mạnh mẽ của các công nghệ phần cứng mang tính đột phá.

Báo cáo từ các công ty nghiên cứu cho thấy bức tranh tổng thể của thị trường có nhiều tín hiệu lạc quan nhờ xu hướng chuyển dịch của người dùng sang phân khúc cao cấp và sự phổ cập nhanh chóng của mạng 5G.

Sân chơi di động cao cấp trở nên sôi động

Trong năm 2025, Apple và Samsung vẫn tiếp tục khẳng định được sức mạnh thương hiệu tại Việt Nam khi ghi nhận mức tăng trưởng tốt về doanh số. Tuy vậy, phân khúc smartphone cao cấp hiện không còn là cuộc chơi song mã giữa Apple và Samsung.

Năm 2025 đã chứng kiến một sự thay đổi mang tính bước ngoặt khi các hãng di động Trung Quốc đồng loạt quay trở lại sân chơi này với những chiến lược bài bản, không chỉ cạnh tranh về cấu hình mà còn về triết lý nhiếp ảnh và trải nghiệm người dùng chuyên sâu.

Phân khúc phân khúc smartphone cao cấp hiện không còn là cuộc chơi song mã giữa Apple và Samsung (Ảnh: PhoneArena).

Không còn là những mẫu máy "giá rẻ cấu hình cao", các dòng sản phẩm như Xiaomi 15, OPPO Find X9, vivo X300 và Honor Magic V5 đã mang đến những trải nghiệm mang tính đặc thù, nhắm thẳng vào các nhóm khách hàng chuyên biệt.

Xiaomi 15 series đã tận dụng triệt để mối quan hệ đối tác chiến lược với Leica để định hình lại triết lý nhiếp ảnh trên di động. Thay vì cố gắng tạo ra những bức ảnh nịnh mắt, Xiaomi 15 hướng đến sự chân thực với các bộ lọc màu Leica đặc trưng, tạo ra độ tương phản và chiều sâu hình ảnh có tính nhận diện cao.

OPPO Find X9 và Find X9 Pro không chỉ gây ấn tượng bằng chip Dimensity 9500 mạnh mẽ mà còn bởi hệ thống camera Hasselblad thế hệ mới. Sự xuất hiện của ống kính tele gắn rời trên Find X9 Pro đã biến chiếc điện thoại này thành một thiết bị sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

vivo X300 series lại chọn con đường chinh phục người dùng bằng khả năng zoom quang học vượt trội và sự tối ưu từ Zeiss. Với cảm biến Samsung HPB 200MP trên camera tele, vivo X300 Pro đặc biệt hữu dụng cho các hoạt động giải trí như xem concert.

Ngay cả với phân khúc di động màn hình gập siêu cao cấp, Samsung Galaxy Z Fold7 cũng phải đối mặt với hai đối thủ là OPPO Find N5 và Honor Magic V5. Sự xuất hiện của những sản phẩm này mang đến cho người dùng Việt sự lựa chọn đa dạng hơn.

Cuộc đua dung lượng pin trên điện thoại

Năm 2025 chứng kiến sự sụp đổ của ngưỡng dung lượng pin 5.000mAh vốn đã tồn tại quá lâu trên smartphone. Một cuộc đua mới về thời lượng pin đã bùng nổ, không chỉ ở phân khúc cao cấp mà còn lan rộng xuống các dòng máy trung cấp và phổ thông.

Xu hướng này phát triển nhờ vào việc thương mại hóa thành công công nghệ pin Silicon-Carbon (Si/C). Công nghệ pin mới cho phép các hãng gia tăng mật độ năng lượng, từ đó tạo ra những viên pin có dung lượng lớn hơn trong khi không ảnh hưởng đến kích thước.

Công nghệ pin Silicon-Carbon được tích hợp lên hàng loạt thiết bị trung cấp (Ảnh: Thế Anh).

Tại phân khúc cao cấp, OPPO Find X9 Pro dẫn đầu với viên pin lên tới 7.500mAh nhưng vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng. vivo X300 Pro cũng tích hợp viên pin 6.510mAh, kết hợp với công nghệ sạc nhanh 90W. Những thiết bị như OPPO Find N5 tích hợp pin 5.600mAh hay Honor Magic V5 sở hữu viên pin 5.820mAh, phá vỡ định kiến về việc điện thoại gập thường có pin yếu.

Sự bùng nổ thực sự nằm ở phân khúc tầm trung và phổ thông. Các thương hiệu như Xiaomi, Honor, OPPO hay realme đã đưa viên pin trên 7.000mAh xuống phân khúc giá trung cấp (dưới 10 triệu đồng), mang đến thời lượng sử dụng pin dài cùng độ bền vượt trội.

Smartphone 5G ngày càng dễ tiếp cận

Năm 2025 được xem là thời điểm bùng nổ của mạng 5G tại Việt Nam. Sau giai đoạn chuẩn bị và đấu giá tần số, các nhà mạng lớn đã chính thức thương mại hóa dịch vụ trên diện rộng, kéo theo đó là sự xuất hiện của hàng loạt dòng smartphone 5G với mức giá dễ tiếp cận.

Công nghệ 5G được tích hợp lên đa dạng thiết bị từ phân khúc phổ thông (Ảnh: Thế Anh).

Cách đây vài năm, công nghệ 5G chỉ xuất hiện trên những thiết bị trung cấp hoặc cao cấp. Đến năm 2025, thị trường di động Việt Nam đã chứng kiến một điều chưa từng có, khi smartphone 5G chính hãng có giá chỉ từ 3 triệu đồng. Điều này cho phép người dùng phổ thông, học sinh, sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm kết nối mạng tốc độ cao.

Sự phổ cập của smartphone 5G giá rẻ cũng tạo ra một hiệu ứng dây chuyền tích cực. Khi lượng người dùng thiết bị 5G tăng lên, các nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam cũng có động lực để tạo ra các nội dung chất lượng cao hơn.

Điều này góp phần quan trọng vào việc cải thiện xếp hạng tốc độ Internet và mức độ sẵn sàng kỹ thuật số của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Apple lần đầu mở bán iPhone sớm tại Việt Nam

Những năm trước, thị trường Việt Nam mở bán iPhone muộn hơn 1-2 tuần so với nhiều quốc gia. Để sớm giao máy cho người dùng, các đại lý đã chọn giải pháp giao hàng vào 0h đêm ngày mở bán. Điều này khiến khách hàng phải chờ đợi từ tối hôm trước và xếp hàng xuyên đêm mới có thể nhận máy.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước ngoặt quan trọng với người dùng yêu thích Apple tại Việt Nam. Đây là năm đầu tiên thị trường Việt Nam mở bán sớm iPhone, cùng với các thị trường trọng điểm khác của công ty như Mỹ, Singapore, Nhật Bản...

Việc Apple mở bán sớm iPhone 17 là tin vui đối với nhiều người dùng yêu thích iPhone trong nước (Ảnh: Thế Anh).

Năm nay, Việt Nam đã được Apple nâng hạng lên thị trường nhóm 1. Do đó, hãng cũng siết chặt hơn các yêu cầu đối với đơn vị bán lẻ.

Toàn bộ đại lý ủy quyền sẽ cần tuân thủ quy định từ Apple và giao hàng vào cùng một thời điểm. Quy định này cũng khiến cho tình trạng người dùng phải xếp hàng chờ nhận iPhone xuyên đêm biến mất tại Việt Nam.

Việc Apple mở bán sớm iPhone 17 là tin vui đối với nhiều người dùng yêu thích iPhone trong nước. Chưa dừng lại, đây còn được xem là dấu chấm hết cho iPhone xách tay tại Việt Nam.

Tương tự những năm trước, phiên bản iPhone 17 Pro Max tiếp tục dẫn đầu về doanh số tại thị trường Việt Nam trong thời gian đầu mở bán. Đây vốn là thói quen tiêu dùng đặc trưng của người dùng Việt trong nhiều năm.

Năm nay, mặt bằng giá bán của dòng sản phẩm iPhone 17 đã được điều chỉnh tăng mạnh so với các thế hệ tiền nhiệm. Nhiều ý kiến cho rằng Apple đang “thử sức chịu đựng” của thị trường, bởi với cùng số tiền này, người dùng có thể cân nhắc những lựa chọn khác từ Samsung, Google hay thậm chí là laptop cao cấp.

Motorola trở lại thị trường di động Việt Nam

Ngày 12/11, thương hiệu Motorola công bố chính thức quay trở lại thị trường smartphone Việt Nam. Đồng thời, hãng cũng giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới trải dài nhiều phân khúc, bao gồm Motorola Razr 60, Motorola Edge 60 Fusion, Motorola G86 Power 5G, Motorola G35 5G và Motorola G06 Power.

Thương hiệu Motorola đã quay trở lại thị trường smartphone Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng (Ảnh: Thế Anh).

Các sản phẩm này trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Trong đó, thiết bị đáng chú ý nhất là mẫu smartphone màn hình gập Motorola Razr 60, cạnh tranh trực tiếp với Samsung Galaxy Z Flip5 và OPPO Find N3 Flip.

Toàn bộ 5 dòng sản phẩm trên chỉ được phân phối đặc quyền thông qua hệ thống Thế Giới Di Động. Động thái này cho thấy hãng đang mong muốn một lựa chọn an toàn và có thể đảm bảo về doanh số.

Tuy vậy, yếu tố độc quyền cũng vô tình giới hạn khả năng tiếp cận đến đông đảo người dùng. Trong thời gian tới, thương hiệu cho biết họ sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư vào các dòng sản phẩm có tính ứng dụng cao và tăng cường hợp tác cùng các đối tác trong nước.