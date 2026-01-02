5 món phụ kiện công nghệ giúp gia tăng hiệu suất làm việc năm 2026

Ổ cứng di động

Cùng với sự phát triển của công nghệ, ổ cứng di động ngày càng trở nên nhỏ gọn. Mẫu Kingston Dual Portable SSD sở hữu vẻ ngoài và kích thước tương đương một chiếc USB truyền thống, nhưng vẫn có dung lượng lưu trữ lớn tối đa 2TB.

Kingston Dual Portable SSD có kích thước nhỏ gọn tương đương một chiếc USB (Ảnh: Thế Anh).

Kích thước nhỏ gọn giúp người dùng có thể cất giữ thiết bị thuận tiện trong túi áo, túi quần hoặc túi xách mà không gây vướng víu. Ổ cứng cũng được thiết kế để người dùng có thể sử dụng mà không cần mang theo dây cáp kết nối bên ngoài.

Với cổng kết nối USB-A và USB-C tích hợp sẵn ở hai đầu, Kingston Dual Portable SSD hỗ trợ kết nối và truyền tải dữ liệu với nhiều thiết bị như laptop, máy tính bàn hoặc thiết bị di động.

Với chuẩn USB 3.2 Gen 2, ổ cứng có tốc độ đọc và ghi tối đa lần lượt 1.050MB/giây và 950MB/giây, có thể đáp ứng nhu cầu lưu trữ các tập tin lớn, hình ảnh độ phân giải cao và video 4K. Đây là giải pháp cho người dùng cần một thiết bị sao lưu và truyền tải dữ liệu di động với chi phí hợp lý.

Màn hình di động

Việc phải làm việc trên một màn hình laptop nhỏ hẹp là rào cản lớn đối với năng suất. MSI Pro MP165 E6 ra đời như một giải pháp mở rộng không gian hiển thị một cách linh động nhất.

MSI Pro MP165 E6 giúp mở rộng không gian làm việc (Ảnh: Tom's Hardware).

Đây là mẫu màn hình di động 16 inch sử dụng tấm nền IPS với độ phân giải Full HD. Sản phẩm chỉ sử dụng một cáp USB-C duy nhất để nhận nguồn điện và tín hiệu hiển thị từ thiết bị phát, mang lại sự tiện lợi và gọn gàng.

MSI Pro MP165 E6 cung cấp nhiều chế độ xem linh hoạt để người dùng thuận tiện bố trí cho công việc. Sản phẩm cũng đi kèm chân đế có thể điều chỉnh góc nhìn, hỗ trợ cắm chân máy để đặt thiết bị ở nhiều vị trí.

Màn hình có trọng lượng nhẹ chỉ 780g cùng kích thước gọn gàng, thuận tiện cho việc mang theo di chuyển. Người dùng có thể sử dụng thiết bị ở văn phòng, ngoài trời hoặc mang ra quán cafe một cách linh hoạt.

Tai nghe chống ồn

Sony WH-1000XM6 là phiên bản nâng cấp toàn diện của mẫu XM5. Sản phẩm mang lại trải nghiệm sử dụng cân bằng về nhiều mặt từ thiết kế, chất lượng âm thanh, khả năng chống ồn và thời lượng sử dụng pin.

Tai nghe Sony WH-1000XM6 sở hữu cơ chế gập gọn, giúp tăng cường tính di động cho thiết bị (Ảnh: Thế Anh).

Sony WH-1000XM6 được trang bị bộ xử lý QN3 và V2, hỗ trợ xử lý âm thanh chất lượng cao Hires Audio và Hires Audio Wireless. Trong đó, bộ xử lý QN3 có khả năng xử lý nhanh gấp 7 lần so với chip QN1 xuất hiện trên phiên bản XM5 tiền nhiệm.

Chiếc tai nghe này cũng được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cấp tệp nhạc nén kỹ thuật số trong thời gian thực. Công nghệ DSEE Extreme có khả năng nhận biết nhạc cụ, thể loại nhạc và từng yếu tố trong bài hát, từ đó khôi phục âm thanh ở dải tần cao bị mất do nén.

Tai nghe tích hợp 12 micro ANC (tăng từ 8 micro trên phiên bản XM5), cho hiệu suất chống ồn hiệu quả, đặc biệt là việc triệt tiêu tiếng ồn tần số thấp và trung bình. Đây là giải pháp hữu ích giúp người dùng có thể tập trung làm việc ngay cả trong môi trường nhiều tiếng ồn.

Chuột công thái học

Logitech MX Master 4 sở hữu thiết kế công thái học đặc trưng của dòng MX Master. Thiết kế này giúp tư thế của tay cầm trở nên tự nhiên, lòng bàn tay ôm sát vào thân chuột cho trải nghiệm sử dụng trong thời gian dài mà không gây mỏi. Bề mặt chuột hoàn thiện dạng nhám giúp bám chắc tay hơn.

Chuột Logitech MX Master 4 có thiết kế công thái học, phù hợp với nhu cầu làm việc trong thời gian dài (Ảnh: PCMag).

Các nút bấm trên Logitech MX Master 4 sử dụng công nghệ Quiet Click, được cải tiến giúp giảm tiếng ồn đến 90% so với trước đây. Người dùng gần như không nghe được âm thanh từ thao tác cuộn con lăn hay bấm nút, giúp tập trung hơn cho công việc.

Logitech còn trang bị tính năng Action Ring vào nút cử chỉ ở khu vực ngón cái. Khi bấm, màn hình hiện lên một vòng tròn nhỏ giúp truy cập nhanh các chức năng cho từng ứng dụng.

Với thiết kế đặc trưng, Logitech MX Master 4 hướng đến nhóm người dùng làm việc, chỉnh sửa hình ảnh thay vì chơi game. Thiết bị có thời lượng sử dụng pin 70 ngày cho một lần sạc.

Bộ sạc nhanh đa năng

Anker Zolo Charger là bộ sạc thông minh đầu tiên của hãng được tích hợp màn hình hiển thị. Màn hình này cho phép người dùng có thể theo dõi nhiều thông tin khác nhau như thời gian cắm sạc hay công suất sạc theo thời gian thực của từng cổng.

Anker Zolo Charger hiển thị thông tin sạc theo thời gian thực (Ảnh: Thế Anh).

Thiết bị hỗ trợ 4 cổng sạc với tổng công suất 140W, bao gồm 3 cổng USB-C và 1 cổng USB-A. Điều này cho phép người dùng có thể sạc nhanh cùng lúc nhiều thiết bị. Kích thước của Anker Zolo Charger cũng rất nhỏ gọn, dễ dàng bỏ trong túi xách hoặc balo.

Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc tiên tiến như Power Delivery và Power IQ 3.0, vừa tương thích với điện thoại vừa hỗ trợ tốt các thiết bị laptop. Đây là một giải pháp gọn nhẹ, giúp người dùng có thể sạc điện cùng lúc cho nhiều thiết bị mà không cần mang theo nhiều bộ sạc khác nhau.