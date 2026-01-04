Chưa thể tiếp cận “tàu ma” dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Chiều 4/1, ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ hàng hải tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị này đã phối hợp với lực lượng biên phòng giám sát tàu vỏ sắt trôi dạt vào bờ biển xã Vạn Tường.

Bước đầu các cơ quan chức năng nhận định trên tàu không có người. Các cửa của con tàu đóng kín, máy móc không hoạt động. Con tàu này có thể đã trôi tự do rất lâu trước khi dạt vào bờ biển xã Vạn Tường.

Tàu vỏ sắt mắc cạn tại bờ biển xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Văn Tánh).

“Khu vực tàu mắc cạn đang có sóng lớn. Mặt khác con tàu này không có người, các cửa đóng kín nên phải cẩn thận khi tiếp cận. Chúng tôi sẽ xin ý kiến của tỉnh trước khi đưa lực lượng vào bên trong con tàu để kiểm tra”, ông Lương cho biết.

Bước đầu Cảng vụ hàng hải tỉnh Quảng Ngãi nhận định tàu vỏ sắt này của Trung Quốc, trên thân có dòng chữ Quỳnh Đam Ngư và số hiệu 08888. Tàu có trọng tải khoảng 300 tấn.

Khoảng 18h40 ngày 3/1, tàu Quỳnh Đam Ngư bị tàu của lực lượng kiểm ngư phát hiện trôi trong vùng biển Việt Nam nên kéo về cảng. Tuy nhiên sóng lớn làm đứt dây neo khiến tàu này trôi dạt rồi mắc cạn tại bờ biển xã Vạn Tường.

Tàu mắc cạn tại vị trí không gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên vùng biển Quảng Ngãi.