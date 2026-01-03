iPhone 11 Pro trở thành "đồ cổ"

Trên trang web chính thức, Apple vừa đưa ra thông báo iPhone 11 Pro trở thành sản phẩm "vintage". Theo định nghĩa của Apple, một sản phẩm được xếp vào danh sách "vintage" khi đã ngừng phân phối trong khoảng thời gian từ 5 đến dưới 7 năm.

iPhone 11 Pro đến nay vẫn được cập nhật iOS 26 (Ảnh: Tom's Guide).

Mặc dù vậy, công ty vẫn cam kết cung cấp linh kiện và dịch vụ sửa chữa cho các thiết bị này trong tối đa 2 năm, tùy thuộc vào lượng hàng tồn kho.

iPhone 11 Pro ra mắt vào năm 2019. Cùng với phiên bản iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro là một trong những mẫu iPhone đầu tiên được trang bị hệ thống ba camera ở mặt lưng. Đây đã trở thành thiết kế quen thuộc được Apple duy trì trên nhiều phiên bản iPhone Pro hiện nay.

Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm này hiện không còn được kinh doanh chính thức tại các hệ thống bán lẻ, nhưng người dùng vẫn có thể tìm mua trên thị trường thứ cấp.

Hiện tại, iPhone 11 Pro phiên bản 64GB đang được chào bán với mức giá khoảng 6 triệu đồng tại một số cửa hàng. Tuy nhiên, người mua cần hết sức cẩn trọng khi lựa chọn các thiết bị đã qua sử dụng để tránh những rủi ro về chất lượng.

Bên cạnh iPhone 11 Pro, nhiều sản phẩm khác cũng được Apple đưa vào danh sách "vintage" lần này bao gồm: MacBook Air 2020 (phiên bản chạy chip Intel), iPhone 8 Plus 128GB, iPad Air 3 và Apple Watch Series 5.