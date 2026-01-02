Apple gặp khó với iPhone màn hình gập

Apple vẫn chưa thể giải quyết vấn đề nấp gấp trên sản phẩm iPhone màn hình gập mà hãng đang phát triển (Ảnh minh hoạ: ST).

Những rò rỉ mới nhất cho thấy, gã không lồ công nghệ Mỹ đang đối mặt với những thách thức kỹ thuật cực đại để tạo ra một chiếc iPhone gập không tì vết.

Mong muốn một màn hình "phẳng tuyệt đối"

Trong khi thị trường đã quen với những điện thoại thông minh màn hình gập có nếp nhăn nhẹ ở bản lề - kể cả những dòng mới nhất như Galaxy Z TriFold - thì Apple lại không chấp nhận sự thỏa hiệp đó.

Theo nguồn tin từ Digital Chat Station, rào cản lớn nhất hiện nay khiến iPhone Fold chưa thể ra mắt chính là nếp gấp.

Apple được cho là đang thử nghiệm nhiều loại kính siêu mỏng dẻo (UFG - Ultra Flexible Glass) khác nhau. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: Khi mở ra, màn hình phải phẳng hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào của khớp nối.

Đây là một tiêu chuẩn khắt khe về thẩm mỹ và độ bền mà chưa một nhà sản xuất nào trên thế giới thực sự tối ưu hóa được đến mức hoàn hảo.

Nếu các thử nghiệm này thành công, người dùng có thể kỳ vọng vào một cuộc thay đổi lịch sử trong dải sản phẩm của Apple vào năm 2026.

Theo các chuyên gia, tháng 9/2026, có thể Apple sẽ trình làng iPhone 18 Pro và siêu phẩm iPhone Fold; đến tháng 3/2027 phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn mới dự kiến được xuất hiện.

Việc tách rời lịch trình ra mắt cho thấy Apple có thể đang muốn định vị iPhone Fold ở một phân khúc "siêu cấp", vượt xa cả dòng Pro hiện tại.

Không chỉ là gập, mà còn là "vô khuyết"

Không dừng lại ở việc loại bỏ nếp gấp, iPhone Fold được kỳ vọng sẽ là thiết bị tiên phong xóa bỏ "tai thỏ" hay "Dynamic Island". Apple đang nỗ lực đưa camera ẩn dưới màn hình, biến chiếc iPhone tương lai thành một tấm gương liền mạch đúng nghĩa, không điểm khuyết.

Tuy nhiên, tên gọi chính thức của thiết bị vẫn là một ẩn số. "iPhone Fold" nghe có vẻ hợp lý nhưng lại hơi "phổ thông" so với cách đặt tên truyền thống của hãng.

Nhiều chuyên gia dự đoán, Apple có thể sẽ cho ra một cái tên mới đối với iPhone màn hình gập.