4 mẫu di động có độ bền cao, pin khỏe, giá dưới 10 triệu đồng tại Việt Nam

Smartphone trung cấp (giá dưới 10 triệu đồng) được xem là phân khúc cạnh tranh vô cùng khốc liệt, đặc biệt tại thị trường Việt Nam - nơi giá bán luôn là một yếu tố nhạy cảm.

Những thiết bị thuộc phân khúc trung cấp ngày càng được cải tiến, không chỉ về hiệu suất. Nhiều người dùng phổ thông và nhóm học sinh, sinh viên ngày càng quan tâm đến hai yếu tố là độ bền sản phẩm và thời lượng sử dụng pin.

Đây là những tiêu chí quan trọng giúp thiết bị có thể đồng hành lâu dài, giảm thiểu rủi ro hư hỏng do va đập và đảm bảo năng lượng cho cả ngày dài học tập, làm việc. Dưới đây là một số thiết bị mà người dùng có thể cân nhắc khi lựa chọn sản phẩm trong phân khúc này.

OPPO A6 Pro

OPPO A6 Pro thừa hưởng nhiều đường nét thiết kế từ dòng sản phẩm Reno14 với các cạnh vát phẳng và bốn góc bo cong. Thiết bị có độ mỏng 8mm cùng trọng lượng 188g, đủ mỏng nhẹ để người dùng có thể sử dụng thoải mái bằng một tay trong thời gian dài.

Máy được trang bị khung viền nguyên khối cùng lớp bảo vệ linh kiện bằng keo và xốp chuyên dụng. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66/IP68/IP69 có thể chống lại nhiều loại chất lỏng, đồng thời ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn.

Ngoài ra, OPPO A6 Pro còn đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội. Máy sở hữu mặt kính cường lực AGC DT-Star D+ hỗ trợ hạn chế trầy xước và va đập. Bên trong, hợp kim nhôm AM04 do OPPO phát triển có khả năng chịu được 1.000 lần uốn cong, cũng được sử dụng bảo vệ bo mạch chủ và các linh kiện cốt lõi.

Màn hình của máy có kích thước 6,57inch, độ phân giải Full HD+ (1.080 x 2.374 pixel) cùng tần số quét 120Hz. Đặc trưng của màn hình AMOLED cho màu sắc hiển thị rực rỡ, màu đen sâu và góc nhìn rộng. Độ sáng màn hình tối đa đạt mức 1.400nit cho phép hiển thị rõ ngay cả dưới ánh sáng mạnh.

OPPO A6 Pro được trang bị bộ xử lý MediaTek Helio G100, dung lượng RAM 8GB cùng tùy chọn bộ nhớ trong 128/256GB. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị hệ thống tản nhiệt SuperCool VC giúp cho hiệu suất được duy trì ổn định trong suốt quá trình chơi game.

Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 7.000mAh, thuộc nhóm lớn nhất hiện có trong phân khúc. OPPO cho biết viên pin này được phát triển dựa trên thiết kế graphite mật độ cao, có khả năng duy trì trên 80% dung lượng ban đầu sau khoảng thời gian 5 năm sử dụng.

Máy còn tích hợp công nghệ sạc nhanh SuperVOOC công suất 80W, cho phép sạc đầy 100% dung lượng pin trong khoảng 61 phút. Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng chiếc điện thoại này như một viên pin dự phòng để sạc ngược cho những thiết bị khác.

vivo Y29

Vivo Y29 sở hữu ngoại hình trẻ trung và bóng bẩy với khung viền kim loại chắc chắn. Máy được trang bị kính cường lực Schott Xensation α, có khả năng chịu va đập tốt hơn so với các loại kính thông thường.

Thiết bị đạt chứng nhận chống rơi 5 sao SGS và đạt tiêu chuẩn quân đội, giúp máy có thể chịu được các va đập mạnh. Bên cạnh đó, máy cũng đạt chuẩn kháng nước IPX4 và chống bụi IP6X, giúp bảo vệ thiết bị tốt hơn.

Vivo Y29 được trang bị màn hình LCD kích thước 6,68 inch với thiết kế đục lỗ chứa camera selfie. Điểm đáng chú ý nhất trên màn hình này là hỗ trợ tần số quét 120Hz, cao hơn so với mức 60-90Hz của đa số đối thủ trong cùng phân khúc. Trang bị trên giúp thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn, đặc biệt khi chơi game hay lướt web.

Máy được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 685, dung lượng RAM 8GB cùng bộ nhớ lưu trữ tùy chọn 128/256GB.

Điểm nổi bật nhất trên Vivo Y29 nằm ở viên pin dung lượng lớn 6.500mAh. Vivo cho biết máy được ứng dụng công nghệ pin BlueVolt độc quyền với kiến trúc pin mới giúp gia tăng mật độ năng lượng trong khi không làm ảnh hưởng đến độ mỏng và trọng lượng.

Bên cạnh đó, thiết bị cũng được trang bị công nghệ sạc nhanh với công suất 44W, cho phép nạp 50% pin trong 41 phút. Viên pin này còn tích hợp công nghệ bảo vệ giúp duy trì trên 80% hiệu suất sau 1.500 chu kỳ sạc, tương đương khoảng 5 năm sử dụng.

Thiết bị tích hợp hệ thống camera kép, bao gồm ống kính chính 50MP và ống kính phụ 2MP hỗ trợ chụp ảnh chân dung. Hệ thống camera này cũng được tích hợp AI, hỗ trợ chụp ảnh sắc nét hơn, tự động điều chỉnh ánh sáng và màu sắc.

Honor X9c Smart

Honor X9c Smart được trang bị màn hình chống va đập thế hệ mới với tên gọi Honor Anti-Drop Display. Công nghệ này cho phép hấp thụ lực tác động, đảm bảo độ bền ngay cả khi rơi tự do từ độ cao 2m ở mọi góc cạnh.

Ngoài ra, kính cường lực thế hệ mới còn giúp gia tăng độ bền tổng thể 166% so với phiên bản trước. Máy cũng hỗ trợ kháng nước, đồng thời tích hợp khả năng nâng cấp độ cảm ứng để người dùng có thể thao tác trên màn hình ngay cả khi tay bị ẩm ướt.

Màn hình của máy có kích thước 6,8 inch, sử dụng tấm nền LCD với độ phân giải Full HD+ cùng tần số quét 120Hz. Chất lượng hiển thị của màn hình này khá tốt, màu sắc dịu mắt, góc nhìn rộng và có thể dễ dàng sử dụng ở ngoài trời.

Máy được trang bị bộ xử lý MediaTek Dimensity 7025-Ultra, dung lượng RAM 12GB cùng bộ nhớ trong 256GB. Dung lượng RAM lớn cho phép máy có thể chạy đa nhiệm cùng lúc nhiều ứng dụng một cách ổn định, mượt mà hơn và ít gặp phải tình trạng tải lại ứng dụng.

Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 5.800mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 35W. Với các tác vụ thông thường như nghe gọi, nhắn tin, duyệt web, xem video và sử dụng mạng xã hội, thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng 1,5-2 ngày.

Thiết bị được cài đặt nền tảng MagicOS 8, dựa trên hệ điều hành Android 14. Giao diện của máy có thiết kế tối giản, dễ sử dụng, các hiệu ứng và hoạt cảnh được tối ưu tốt. Máy cũng được tích hợp một số tính năng AI thông minh như xóa vật thể hình ảnh hay tạo không gian song song Parallel Space.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Ngoại hình tổng thể của Xiaomi Redmi Note 14 Pro có khá nhiều khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Cả mặt trước và mặt sau của máy đều được vát cong tràn ra hai cạnh, thay vì thiết kế phẳng và vuông vức như trước.

Xiaomi cho biết Redmi Note 14 Pro có thiết kế với cấu trúc All-Star Armor Structure đặc biệt, bao gồm khung nhôm chắc chắn cùng mút hấp thụ năng lượng và vật liệu đệm polymer để tăng cường khả năng chống va đập mạnh. Ngoài ra, thiết bị cũng đạt chuẩn kháng nước IP68.

Redmi Note 14 Pro được trang bị màn hình cong 6,67 inch, sử dụng tấm nền CrystalRes AMOLED với độ phân giải 1,5K cùng tần số quét 120Hz.

Màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2, giúp gia tăng độ bền cho sản phẩm. Ngoài ra, màn hình này cũng đạt chứng nhận TÜV Rheinland Low Blue Light, giúp giảm thiểu tiếp xúc với ánh sáng xanh.

Máy được trang bị bộ xử lý MediaTek Helio G100-Ultra, dung lượng RAM 8GB cùng bộ nhớ trong 256GB. Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 5.500mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W. Máy cũng tích hợp tính năng sạc thông minh và dự đoán lão hóa để tối ưu quy trình sạc và giữ hiệu suất pin lâu dài.

Redmi Note 14 Pro được trang bị hệ thống 3 camera, bao gồm ống kính chính 200MP, ống kính góc siêu rộng 8MP và ống kính macro 2MP. Hệ thống camera này cũng được tích hợp AI, có thể tự động nhận diện khung cảnh để xử lý hình ảnh một cách phù hợp nhất với môi trường.