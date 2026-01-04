11 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Chiều 4/1, trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn La Sơn - Hòa Liên), qua địa bàn phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều phương tiện hư hỏng và giao thông ùn ứ cục bộ.

Ban quản lý đường Hồ Chí Minh cũng xác nhận thông tin trên và cho biết vụ tai nạn không gây thương vong về người. Lực lượng chức năng đang tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: A Núi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h15 cùng ngày, các phương tiện trên lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan theo hướng từ thành phố Huế vào Đà Nẵng, khi đến km42 thuộc địa bàn phường Hải Vân thì xảy ra va chạm liên hoàn giữa 11 xe.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người, tuy nhiên các phương tiện đều bị hư hỏng phần đầu và đuôi, giao thông qua khu vực ùn ứ.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan là đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dài 77,5km, gồm hai đoạn La Sơn - Hòa Liên (66km, trong đó hơn 11km đi qua Vườn quốc gia Bạch Mã, kết nối Huế và Đà Nẵng) và Hòa Liên - Túy Loan. Hiện đoạn La Sơn - Hòa Liên được thi công nâng cấp, mở rộng từ 2 lên 4 làn xe.