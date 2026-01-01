Không phải pin, điều này mới khiến người dùng iPhone đau đầu

Không ít người cho biết dù thường xuyên xóa ảnh, video, ảnh chụp màn hình hay ứng dụng không cần thiết, iPhone vẫn liên tục báo đầy bộ nhớ.

Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng, từ việc không thể chụp thêm ảnh, quay video cho tới hiệu năng máy bị suy giảm.

Một số giải pháp liên quan đến cách quản lý tính năng hệ thống, lựa chọn hình thức lưu trữ dữ liệu và thói quen sao lưu đang được nhiều người quan tâm, bởi có thể giúp giải phóng dung lượng đáng kể mà không cần nâng cấp máy mới.

Video dưới đây sẽ phân tích cụ thể những nguyên nhân phổ biến khiến bộ nhớ iPhone nhanh đầy, đồng thời gợi ý các cách xử lý phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.