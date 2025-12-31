Nhiều người bấm nút đồng ý với điều khoản Zalo nhưng không phải tự nguyện

Nhiều người dùng chia sẻ rằng họ không đồng ý với những điều khoản dịch vụ mới mà Zalo đưa ra. Tuy nhiên, họ buộc phải thỏa hiệp và bấm nút đồng ý để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ do nền tảng này liên quan quá nhiều đến công việc và đời sống hàng ngày.

Nhiều người cho biết họ buộc phải thỏa hiệp với các điều khoản dịch vụ mới từ Zalo dù không hài lòng (Ảnh: Thế Anh).

"Các đối tác của tôi đều trao đổi công việc và gửi tài liệu thông qua Zalo. Nếu không đồng ý với điều khoản mới, nền tảng sẽ xóa tài khoản của tôi. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc chung của cả công ty", chị Thanh Thảo, một nhân viên kinh doanh tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM, chia sẻ.

Chị Hồng Nhung, một phụ huynh học sinh tại TPHCM, cho biết nhà trường và giáo viên đều đang liên hệ với gia đình thông qua các hội nhóm trên nền tảng Zalo. Việc chuyển sang một nền tảng khác không phải điều dễ dàng bởi có nhiều phụ huynh không am hiểu công nghệ và ngại việc phải chuyển đổi.

Đây cũng là tình trạng chung được rất nhiều người dùng chia sẻ. Không ít ý kiến cho biết họ không hài lòng với những điều khoản mới từ Zalo, nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Hiện tại, nếu không đồng ý với các điều khoản dịch vụ mới mà Zalo đưa ra, người dùng sẽ nhận được thông báo không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ và tài khoản sẽ bị xóa sau 45 ngày. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều người cảm thấy bức xúc.

Trên CH Play và App Store, ứng dụng Zalo đang phải hứng chịu làn sóng đánh giá một sao cùng hàng loạt phản hồi tiêu cực. Phần lớn đánh giá cho rằng Zalo ngày càng "chèn ép" khách hàng khi buộc người dùng phải đồng ý với các điều khoản dịch vụ, trong khi không chịu trách nhiệm ràng buộc.

Ứng dụng Zalo đang phải hứng chịu làn sóng đánh giá một sao cùng hàng loạt phản hồi tiêu cực (Ảnh: Zalo).

Trước các vấn đề này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã có giấy mời gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG làm việc vào ngày 31/12, về việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu VNG phối hợp báo cáo, cung cấp nhiều nhóm thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến người dùng cá nhân.

Đồng thời, Ủy ban cũng yêu cầu VNG cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, cập nhật các điều khoản sử dụng, bao gồm: Cách thức thông báo cho người dùng, việc yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản mới và các hệ quả phát sinh trong trường hợp người dùng không chấp nhận các nội dung cập nhật.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 30/12, Ủy ban nhận được văn bản số 256/2025/CV-VNGG - Công ty VNG (công ty mẹ nền tảng Zalo) đề xuất lùi lịch làm việc do nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp liên quan đến nhiều mảng nghiệp vụ, chuyên môn cần được tổng hợp và chuẩn bị nên công ty chưa thể hoàn tất vào ngày 31/12.