Honor Magic V5 đối đầu Samsung Galaxy Z Fold7: Smartphone gập nào phù hợp?

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Nếu bạn coi trọng sự ổn định và hệ sinh thái đồng bộ, Galaxy Z Fold7 là lựa chọn an toàn.

Ngược lại, nếu muốn trải nghiệm những đột phá mới về thiết kế, camera và pin trong thế giới smartphone gập, Honor Magic V5 xứng đáng là làn gió mới để thử.

Thiết kế và màn hình

Vài năm trở lại đây, thị trường smartphone màn hình gập tại Việt Nam dần trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của nhiều cái tên mới. Bên cạnh dòng Galaxy Z Fold quen thuộc đến từ Samsung, gần đây nhất người dùng có thêm lựa chọn là mẫu Honor Magic V5.

Hai thiết bị này cạnh tranh với nhau trong phân khúc di động màn hình gập ngang cao cấp. Tuy vậy, mỗi máy lại sở hữu những thế mạnh riêng và hướng tới hai nhóm đối tượng người dùng riêng biệt.

Honor Magic V5 thừa hưởng thiết kế mềm mại từ phiên bản Magic V3, với các góc bo cong cùng khung kim loại cao cấp. Trong khi đó, Galaxy Z Fold7 tiếp tục sử dụng thiết kế vuông vức đặc trưng trên những thiết bị thuộc dòng Z Fold. Thiết kế khác nhau cũng khiến cho trải nghiệm cầm nắm thiết bị trở nên khác biệt.

Phiên bản màu trắng của Honor Magic V5 hiện là chiếc smartphone màn hình gập ngang mỏng nhất thế giới với độ mỏng 4,1mm khi mở và 8,8mm khi gập màn hình.

Galaxy Z Fold7 cũng có những cải tiến đáng giá so với phiên bản tiền nhiệm với độ mỏng được thu gọn còn 4,2mm khi mở máy và 8,9mm khi gập. Trọng lượng của Honor Magic V5 và Galaxy Z Fold7 lần lượt là 217g và 215g.

Xét trên thông số kỹ thuật, hai thiết bị có một số chênh lệch về kích thước và trọng lượng. Tuy vậy trong quá trình sử dụng thực tế hàng ngày, người dùng sẽ hoàn toàn không nhận thấy sự khác biệt giữa hai sản phẩm này. Cả Samsung và Honor đều đang cho thấy khả năng tối ưu tốt về thiết kế sản phẩm và mang đến những thiết bị màn hình gập mỏng nhẹ.

Cụm camera trên Honor Magic V5 có kích thước lớn, tạo nên điểm nhấn cho mặt lưng. Tuy vậy, phần camera này nhô lên khá nhiều so với bề mặt. Khi sử dụng ở chế độ gập màn hình, cụm camera lớn khiến trọng lượng của máy bị mất cân bằng và tạo cảm giác nặng hơn ở phía trên. Đồng thời, người dùng cũng cần phải làm quen và thay đổi tư thế cầm máy để không bị chạm ngón tay vào cụm camera.

Trong khi đó, cụm camera của Samsung Galaxy Z Fold7 có thiết kế gọn gàng hơn. Thân máy thuôn dài và trọng lượng được phân bổ đều mang lại cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn khi dùng ở chế độ gập. Tuy nhiên, khi sử dụng ở chế độ mở toàn màn hình, các góc vuông gây ra cảm giác cấn tay khá khó chịu. Điều này hoàn toàn không gặp phải khi sử dụng Honor Magic V5 ở chế độ mở toàn màn hình.

Cả hai máy đều có khả năng gập sát hai phần màn hình và không tạo ra khe hở ở giữa. Tuy nhiên, cách hoạt động của hai bản lề này tương đối khác biệt.

Bản lề trên Galaxy Z Fold7 có thiết kế cứng hơn khi gập mở, giúp người dùng có thể tùy chỉnh nhiều góc độ mở màn hình khi sử dụng. Đổi lại, việc đóng mở hai phần màn hình trên Galaxy Z Fold7 sẽ khó hơn bởi bản lề cứng, trong khi hai cạnh vát phẳng không có điểm tựa phù hợp để mở.

Bản lề của Honor Magic V5 được thiết kế mềm hơn giúp cho thao tác gập mở hai phần màn hình dễ dàng hơn. Tuy vậy, máy hỗ trợ ít góc độ gập mở so với Galaxy Z Fold7. Do đó, tùy thuộc vào thói quen sử dụng và sở thích, mỗi người dùng sẽ phù hợp với kiểu gập mở khác nhau trên hai máy.

Xét về độ bền, bản lề trên Honor Magic V5 có khả năng nâng vật nặng tới 104kg, chịu được 500.000 lần gập mở và đạt độ bền kéo 2.300MPa. Galaxy Z Fold7 sở hữu bản lề Armor FlexHinge mỏng và nhẹ hơn, với thiết kế giọt nước và cấu trúc đa thanh ray giúp tăng cường độ bền.

Honor Magic V5 sở hữu màn hình chính có kích thước 7,95 inch, gần như tương đồng so với kích thước 8 inch trên Galaxy Z Fold7. Cả hai máy đều mang đến trải nghiệm không gian hiển thị rộng rãi cho các tác vụ giải trí, làm việc và đa nhiệm.

Màn hình ngoài của Magic V5 có kích thước 6,43 inch, trong khi màn hình ngoài trên Galaxy Z Fold7 có kích thước 6,5 inch.

Năm nay, Galaxy Z Fold7 cũng đã khắc phục được hạn chế cố hữu trên những thế hệ trước. Màn hình ngoài của cả hai thiết bị đều mang đến trải nghiệm sử dụng tương đương với những chiếc smartphone dạng thanh thông thường. Do đó, các thao tác nhắn tin, chơi game trên màn hình ngoài đều đáp ứng tốt trải nghiệm người dùng.

Tương tự, nếp gấp bên trong màn hình cũng gần như không khác biệt. Trải nghiệm sử dụng thực tế cho thấy nếp gấp này gần như "tàng hình". Ngay cả khi lướt ngón tay qua phần nếp gấp trên màn hình, vết gợn cũng rất nhỏ và hầu như không ảnh hưởng đến trải nghiệm vuốt chạm.

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ khả năng kháng nước và bụi giúp người dùng có thể yên tâm hơn khi sử dụng. Tuy vậy, Honor Magic V5 có phần nổi trội hơn nhờ hai tiêu chuẩn IP58 và IP59 cùng lớp phủ Honor Nano Crystal Shield. Trong khi đó, Galaxy Z Fold7 vẫn chỉ hỗ trợ chuẩn IP48 tương tự phiên bản tiền nhiệm.

Camera

Trên Magic V5, Honor tiếp tục hợp tác với Harcourt để tinh chỉnh hệ thống camera và chất lượng hình ảnh của máy. Hệ thống 3 camera bao gồm ống kính chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 50MP và ống kính telephoto 64MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Hệ thống camera trên Galaxy Z Fold7 có thiết kế tối giản hơn với các ống kính đặt dọc. Cụm camera này bao gồm ống kính chính 200MP, ống kính góc siêu rộng 12MP và ống kính telephoto 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Trải nghiệm sử dụng thực tế cho thấy hệ thống camera trên hai thiết bị có cách xử lý tương đối khác biệt. Trong điều kiện ngoài trời, hình ảnh cho ra từ hai thiết bị khá tương đồng về mức độ chi tiết.

Tuy vậy, màu sắc ảnh trên Honor Magic V5 được xử lý theo hướng tươi tắn, có phần nịnh mắt hơn. Trong khi đó, màu sắc ảnh chụp từ Galaxy Z Fold7 thiên hướng mộc mạc và trung thực hơn.

Với camera góc siêu rộng, chất lượng ảnh chụp từ Honor Magic V5 có phần nhỉnh hơn về độ chi tiết, màu sắc, đặc biệt là chi tiết ở vùng tối. Màu sắc ảnh góc rộng chụp từ camera của Galaxy Z Fold7 có phần nhạt hơn.

Xét về khả năng thu phóng, Honor Magic V5 tỏ ra vượt trội hơn khi được trang bị ống kính telephoto 64MP hỗ trợ zoom quang học 3x và cho phép zoom điện tử tối đa 100x. Bên cạnh đó, máy còn được tích hợp hệ thống AI giúp tái tạo các chi tiết khi chụp ảnh ở xa.

Samsung Galaxy Z Fold7 chỉ được trang bị ống kính telephoto 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x và cho phép zoom điện tử tối đa ở mức 30x.

Thử nghiệm thực tế cho thấy ở các mức độ zoom 1x, 2x, 3x, chi tiết hình ảnh chụp từ hai máy gần như không có nhiều khác biệt. Đến mức zoom 10x, 20x và 30x, chi tiết hình ảnh chụp từ Galaxy Z Fold7 giảm xuống đáng kể, trong khi Honor Magic V5 vẫn xử lý tốt và giữ lại được nhiều chi tiết hơn.

Sự khác biệt còn được thể hiện rõ hơn khi chụp hình trong điều kiện thiếu sáng. Honor Magic V5 có khả năng kiểm soát tình trạng nhiễu hạt tốt hơn, màu sắc và mức độ chi tiết được tái tạo ổn định giữa các ống kính. Trong khi đó, ảnh chụp tối từ Galaxy Z Fold7 dễ xuất hiện nhiễu hạt, màu sắc nhạt.

Đối với ảnh chụp chân dung, Honor Magic V5 cũng cho màu sắc tươi tắn và nịnh mắt. Tổng thể bức hình có màu sắc khá trong trẻo. Ảnh chụp từ Galaxy Z Fold7 có tông lạnh và ám xanh nhẹ.

Cả hai máy đều tái hiện tốt các chi tiết trên khuôn mặt, màu da tái tạo tự nhiên, chủ thể được thể hiện nổi bật so với phông nền. Tuy vậy, thuật toán trên Honor Magic V5 cho khả năng tái tạo các sợi tóc ở vùng ven tốt hơn, xử lý tự nhiên hơn. Trong khi đó, Galaxy Z Fold7 có xu hướng xử lý các sợi tóc ven khá gắt và làm mờ luôn phần này.

Hiệu suất và AI

Là những thiết bị smartphone màn hình gập cao cấp nhất của cả hai hãng, Honor Magic V5 và Samsung Galaxy Z Fold7 đều được trang bị thông số kỹ thuật phần cứng thuộc hàng cao cấp nhất hiện có trong thế giới smartphone Android.

Honor Magic V5 tích hợp bộ xử lý Snapdragon 8 Elite, dung lượng RAM 16GB và bộ nhớ trong 512GB. Galaxy Z Fold7 tích hợp con chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, dung lượng RAM tùy chọn 12/16GB cùng bộ nhớ tối đa 1TB.

Đánh giá thông qua một số phần mềm chấm điểm hiệu suất như Antutu Benchmark và Geekbench 6, hai thiết bị cho số điểm khá tương đồng nhau. Sự chênh lệch mà hai thiết bị thể hiện gần như không đáng kể.

Sự khác biệt sẽ thể hiện rõ ràng hơn khi người dùng “ép” cả hai máy chạy hết hiệu suất trong thời gian dài. Hai thiết bị này có hai cách xử lý hoàn toàn khác nhau.

Thử nghiệm với bài kiểm tra 3DMark Wild Life Extreme Stress Test trong khoảng thời gian 20 phút, Honor Magic V5 cho hiệu suất xử lý nhỉnh hơn khoảng 15% và độ ổn định cũng cao hơn 10% so với Galaxy Z Fold7.

Tuy nhiên, nhiệt lượng mà Honor Magic V5 tỏa ra cũng cao hơn, tối đa lên tới 47 độ C. Trong khi đó, Galaxy Z Fold7 hoạt động mát mẻ hơn khi nhiệt độ tối đa chỉ dừng ở mức 40 độ C.

Đây là những khác biệt khi thử nghiệm thông qua một số phần mềm chấm điểm hiệu suất. Tuy vậy, trên thực tế trải nghiệm sử dụng hàng ngày, người dùng gần như sẽ không nhận thấy sự khác biệt giữa hiệu suất của hai thiết bị.

Cả hai máy đều có thể đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng đa nhiệm nhiều ứng dụng, chơi game và giải trí. Dù hiệu suất đủ mạnh mẽ, nhưng thực tế sử dụng cả hai sản phẩm này đều là những thiết bị mỏng nhẹ và không hướng tới nhóm người dùng có nhu cầu “cày” game nặng liên tục trong thời gian dài.

Về khả năng tối ưu ứng dụng trên màn hình gập, cả hai máy đều làm tương đối tốt. Các ứng dụng phổ biến như Facebook, YouTube, TikTok và Instagram đều đã được tối ưu giao diện cho màn hình gập trên cả hai thiết bị.

Xét về thời lượng sử dụng pin, Honor Magic V5 nổi bật hơn nhờ việc tích hợp viên pin Silicon-carbon thế hệ mới với dung lượng 5.820mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất 66W. Viên pin của Galaxy Z Fold7 vẫn giữ nguyên dung lượng 4.400mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W tương tự phiên bản tiền nhiệm.

Trong quá trình sử dụng thực tế, Honor Magic V5 có thể dễ dàng đáp ứng các nhu cầu sử dụng trong cả ngày dài. Dù Samsung đã cố gắng tối ưu phần mềm và hiệu suất trên Galaxy Z Fold7, người dùng vẫn sẽ cần phải sạc lại máy nếu sử dụng thiết bị ở cường độ cao.

Cả Honor và Samsung đều trang bị cho sản phẩm của hãng hàng loạt tính năng AI hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh, dịch ngôn ngữ hay chỉnh sửa văn bản, tài liệu. Tuy vậy, mỗi hãng lại có những hướng phát triển khác nhau.

Samsung tập trung phát triển hệ sinh thái Galaxy riêng biệt khi trang bị cho chiếc Galaxy Z Fold7 hàng loạt tính năng để gia tăng trải nghiệm như Samsung Dex. Trên những thế hệ Galaxy Z Fold trước đây, Samsung đều hỗ trợ bút cảm ứng để người dùng có thể viết vẽ. Khá đáng tiếc khi tính năng này đã bị loại bỏ trên Z Fold7.

Trong khi đó, Honor lại hỗ trợ bút cảm ứng để người dùng có thể tận dụng tối đa kích thước lớn của smartphone màn hình gập. Magic V5 cũng là smartphone gập đầu tiên có khả năng nhận diện giả mạo AI (AI Deepfake Detection), giúp người dùng tự bảo vệ mình trước làn sóng deepfake và lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Tổng kết

Tại thị trường Việt Nam, Samsung được biết đến là một nhà sản xuất có nhiều năm kinh nghiệm trong việc bán smartphone màn hình gập.

Trong khi đó, Honor dù đã để lại được nhiều dấu ấn trên thị trường quốc tế, nhưng mẫu Magic V5 mới chỉ là sản phẩm gập thứ hai có mặt tại Việt Nam.

Galaxy Z Fold7 sẽ là lựa chọn phù hợp dành cho những người dùng quen thuộc với hệ sinh thái của Samsung và mong muốn một thiết bị có thể mang lại trải nghiệm an toàn.

Thiết bị sở hữu ngoại hình vuông vức, hiệu suất tốt, đa dạng tính năng AI, nhưng vẫn còn một số hạn chế về camera và thời lượng sử dụng pin.

Trong khi đó, Honor Magic V5 sẽ hướng đến nhóm người dùng thực dụng hơn. Xét riêng tại thị trường Việt Nam, Honor có ít kinh nghiệm hơn trong việc kinh doanh smartphone màn hình gập nên hãng cần củng cố niềm tin thị trường bằng những công nghệ và tính năng mới. Thiết bị có thể đáp ứng trải nghiệm toàn diện hơn về nhiều khía cạnh từ thiết kế, hiệu suất, camera cho đến thời lượng pin.