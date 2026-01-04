Bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước có 94 người tử vong vì tai nạn

Chiều 4/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 1/1 đến 4/1) toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông làm chết 94 người, bị thương 154 người. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giảm 45 vụ (-18,67%), giảm 44 người chết (-31,88%), tăng 17 người bị thương (+12,41%).

Theo Cục CSGT, các địa phương để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gồm: TP Hồ Chí Minh 34 vụ; Đồng Nai 15 vụ; Hà Nội 13 vụ; Phú Thọ 12 vụ; Hải Phòng, Thanh Hóa mỗi địa phương 10 vụ; Đà Nẵng, Lâm Đồng mỗi địa phương 8 vụ; Bắc Ninh, Đồng Tháp, Tây Ninh mỗi địa phương 7 vụ...

Hiện trường một vụ tai nạn trong ngày nghỉ lễ ở Hà Nội (Ảnh: Lê Hiếu).

Ngoài ra, các địa phương xảy ra tai nạn giao thông có người chết gồm: TP Hồ Chí Minh 17 người; Đồng Nai 11 người; Hà Nội 9 người; Phú Thọ, Tây Ninh mỗi địa phương 7 người; Đà Nẵng, Bắc Ninh mỗi địa phương 5 người; Thanh Hóa, Hưng Yên, Lào Cai mỗi địa phương 4 người.

Nhà chức trách cho hay, qua phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đường bộ, công an các đơn vị, địa phương đã cập nhật nguyên nhân 160/196 vụ, tương đương 81,63%.

Trong đó tỷ lệ % số vụ tai nạn đã cập nhật nguyên nhân, cụ thể là các hành vi: Không chú ý quan sát để giảm tốc độ đến mức an toàn gây tai nạn 41/160 vụ (25,63%); Đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định 34/160 vụ (21,25%); Chuyển hướng không đúng quy định 19/160 vụ (11,88%); Vượt xe không đúng quy định 11/160 vụ (6,88%).

Ngoài ra hành vi sử dụng bia rượu, qua đường không đúng quy định mỗi nguyên nhân có 6/160 vụ (3,75%); Không chấp hành báo hiệu đường bộ, tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định mỗi nguyên nhân có 4/160 vụ (2,50%); Mệt mỏi, ngủ gật khi lái xe 3/160 vụ (1,88%).