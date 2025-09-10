Sau 3 năm, AirPods mới ra mắt với cảm biến nhịp tim và dịch thuật trực tiếp

AirPods Pro 3 được nâng cấp nhiều tính năng hữu ích (Ảnh: Apple).

0h00 ngày 10/9 (giờ Việt Nam) Apple trình làng loạt iPhone mới, Apple Watch và AirPods Pro 3 mới.

Đối với sản phẩm tai nghe, đây không chỉ là một bản nâng cấp đơn thuần mà là một bước nhảy vọt, tích hợp cảm biến theo dõi sức khỏe, cải tiến đột phá về chống ồn chủ động (ANC) và tính năng dịch thuật trong thời gian thực đầy ấn tượng.

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ không ngần ngại đặt ra một tiêu chuẩn mới khi tuyên bố AirPods Pro 3 sở hữu "khả năng chống ồn chủ động (ANC) tốt nhất thế giới".

Để hiện thực hóa lời khẳng định này, Apple đã trang bị cho mẫu tai nghe mới phần nút tai bọc mút xốp, giúp cách âm vật lý vượt trội hơn.

Hãng cho biết, sự kết hợp này mang lại hiệu quả chống ồn cao gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm, hứa hẹn một không gian âm nhạc tĩnh lặng tuyệt đối, chưa từng có trên bất kỳ tai nghe không dây nào.

Chất lượng âm thanh tổng thể cũng được nâng cấp với âm trường mở rộng hơn, mang lại trải nghiệm nghe sống động và chi tiết.

Tai nghe theo dõi sức khoẻ

Có lẽ nâng cấp đáng giá và bất ngờ nhất trên AirPods Pro 3 chính là việc tích hợp cảm biến nhịp tim. Apple đã tích hợp cảm biến quang thể tích ký (PPG) nhỏ nhất của mình vào tai nghe, sử dụng ánh sáng hồng ngoại để theo dõi lưu lượng máu với độ chính xác cao.

Khi kết hợp với các cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển và mô hình AI mới trên iPhone, AirPods Pro 3 có thể theo dõi nhịp tim, lượng calo tiêu thụ và các chỉ số hoạt động khác của người dùng.

Đi kèm với đó là trải nghiệm "Workout Buddy" trong ứng dụng Thể dục, tận dụng Apple Intelligence để phân tích và cung cấp các thông tin chi tiết về quá trình luyện tập.

AirPods Pro 3 còn giới thiệu một tính năng mang tính tương lai: Dịch Trực tiếp (Live Translation).

Khi được kích hoạt, tai nghe sẽ tự động giảm tiếng ồn từ môi trường, lắng nghe người đối diện và phát lại bản dịch bằng ngôn ngữ của bạn ngay lập tức.

Ngoài ra, để tương tác với người đối diện không rảnh tay, có một tùy chọn sử dụng iPhone làm màn hình ngang, hiển thị phiên âm trực tiếp những gì người dùng đang nói bằng ngôn ngữ mà người kia muốn.

Thiết kế tinh chỉnh

Để đảm bảo sự vừa vặn hoàn hảo, Apple đã phân tích hơn 10.000 bản quét tai công nghệ 3D và tinh chỉnh lại kích thước của mỗi bên tai nghe, giúp chúng nằm gọn gàng hơn trong ống tai.

Người dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn nút tai nghe cho phù hợp (Ảnh: Apple).

Giờ đây, sản phẩm đi kèm với năm kích cỡ nút tai khác nhau để phù hợp với mọi người dùng. Độ bền cũng được cải thiện đáng kể với chuẩn kháng mồ hôi và nước IP57, sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi buổi tập luyện.

Cùng với sự ra mắt của AirPods Pro 3, Apple cũng công bố nhiều tính năng phần mềm mới cho toàn bộ dòng sản phẩm AirPods thông qua bản cập nhật iOS 26 tới đây.

Đáng chú ý, các mẫu AirPods 4 và AirPods Pro 2 thế hệ trước sẽ hỗ trợ âm thanh chất lượng phòng thu, trong khi chất lượng cuộc gọi và các tính năng nhắc nhở sạc pin cũng được cải thiện.