Đánh giá Xiaomi 15T: Cạnh tranh Samsung Galaxy S25 FE, OPPO Reno14

+ Ưu điểm:

- Hiệu suất mạnh trong phân khúc.

- Camera chính hoạt động tốt.

- Đa dạng tính năng AI.

+ Hạn chế:

- Camera góc siêu rộng hoạt động chưa tốt trong điều kiện thiếu sáng.

- Không hỗ trợ sạc không dây.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Xiaomi 15T phù hợp với người dùng tìm kiếm một smartphone hiệu suất mạnh, ổn định, hệ thống camera đa dụng cùng các tính năng AI và khả năng kết nối với hệ sinh thái Xiaomi lẫn Apple.

Tuy vậy, máy vẫn tồn tại hạn chế như camera góc siêu rộng chưa tốt, thiếu sạc không dây và thời lượng pin chưa thực sự nổi bật so với các đối thủ.

Trong phân khúc cận cao cấp, 15T cũng phải cạnh tranh gay gắt với những mẫu flagship đời trước như Galaxy S24 hay iPhone 15, vốn được đánh giá cao về độ hoàn thiện và trải nghiệm tổng thể.

Thiết kế và màn hình

Ngoại hình tổng thể trên Xiaomi 15T vẫn giữ thiết kế đặc trưng của phiên bản tiền nhiệm. Máy có thiết kế vuông vức với các cạnh được vát phẳng, bốn góc bo cong nhẹ cho cảm giác cầm nắm tương đối thoải mái.

Năm nay, phần mặt lưng và khung viền trên Xiaomi 15T đã được cải tiến với chất liệu sợi thủy tinh. Thay đổi này giúp độ bền gia tăng so với khung viền nhựa trên Xiaomi 14T, trong khi vẫn đảm bảo khả năng tản nhiệt tốt.

Máy cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Xiaomi 15T được trang bị màn hình AMOLED với kích thước 6,83 inch, độ phân giải 1.280 x 2.772 pixel cùng tần số quét 120Hz. Các viền màn hình được làm mỏng đều 1,5mm cho tỷ lệ hiển thị đạt 90% diện tích mặt trước, mang lại hiệu ứng thị giác tốt khi sử dụng.

Màn hình của máy cũng hỗ trợ công nghệ HDR10+ và Dolby Vision, cho chất lượng hiển thị tốt, màu sắc tươi và góc nhìn rộng. Độ sáng tối đa của màn hình này đạt mức 3.200 nit, có thể dễ dàng sử dụng bên ngoài trời nắng gắt.

Điểm mạnh trên tấm nền AMOLED nằm ở khả năng hiển thị màu đen sâu. Khi điều chỉnh độ sáng về mức thấp nhất để dùng trong đêm, người dùng vẫn có thể sử dụng mà không gặp tình trạng lóa mắt hay mỏi mắt. Máy cũng tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình, nhưng vị trí đặt tương đối thấp và chưa thuận tiện.

Camera

Xiaomi 15T được trang bị hệ thống 3 camera Leica gồm ống kính chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 12MP và ống kính telephoto 50MP tiêu cự 46mm f/1.9 hỗ trợ zoom quang học 2x.

Trong khi một số đối thủ bị cắt giảm ống kính góc siêu rộng hoặc ống kính telephoto, Xiaomi 15T lại được tích hợp đầy đủ các ống kính, mang đến lợi thế với góc chụp đa dạng hơn.

Trải nghiệm thực tế cho thấy hệ thống camera của máy hoạt động tương đối ổn định trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Thiết bị cung cấp 2 chế độ gồm Leica chân thực hoặc Leica rực rỡ để người dùng chụp hình tùy theo nhu cầu và sở thích cá nhân.

Với môi trường đủ sáng, hình ảnh chụp từ camera chính có màu sắc trung tính, ảnh có chiều sâu, nhiều chi tiết và độ tương phản rộng. Camera telephoto cũng cho mức độ chi tiết cao. Khả năng tái tạo màu sắc và độ tương phản gần như tương đồng với camera chính.

Đối với các bức ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng, camera của máy kiểm soát tình trạng nhiễu hạt tốt, vùng sáng và vùng tối được xử lý cân bằng, không bị bệt. Ánh đèn được xử lý tự nhiên, không bị lóa gây mất chi tiết hoặc nhòe ảnh.

Tuy vậy, camera góc siêu rộng lại chưa hoạt động tốt trong điều kiện thiếu sáng. Chất lượng hình ảnh bị giảm xuống đáng kể và màu sắc cũng nhạt hơn.

Với ảnh chụp chân dung, hệ thống camera trên Xiaomi 15T hoạt động tốt trong hầu hết điều kiện. Các chi tiết trên khuôn mặt và màu da được tái tạo tự nhiên. Khả năng xử lý các chi tiết khó như tóc hay mắt kính tốt, không bị lẹm khi xóa phông.

Thuật toán AI của máy có xu hướng xóa bớt đi các sợi tóc con để tăng mức độ xóa phông và tạo ra hiệu ứng chiều sâu cho bức hình. Tuy vậy, điều này có thể làm mất đi tính tự nhiên của bức hình. Bù lại, phần chủ thể được làm nổi bật hẳn so với phông nền.

Hiệu suất và các tính năng AI

Xiaomi 15T được trang bị bộ xử lý MediaTek Dimensity 8400-Ultra, dung lượng RAM 12GB cùng bộ nhớ trong tùy chọn 256/512GB. Đánh giá nhanh thông qua phần mềm chấm điểm hiệu năng Antutu BenchMark, thiết bị đạt khoảng 1,64 triệu điểm.

So sánh nhanh với một số đối thủ trong cùng phân khúc, OPPO Reno14 5G được trang bị bộ xử lý MediaTek Dimensity 8350 5G đạt 1,36 triệu điểm, vivo V60 và realme 15 Pro tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 đạt khoảng 1,1 triệu điểm.

Trải nghiệm thực tế với các tựa game phổ biến như PUBG Mobile hay Liên Quân Mobile, thiết bị duy trì ổn định ở 60fps với thiết lập đồ họa cao, nhiệt lượng tỏa ra vừa phải. Với những trò chơi nặng hơn như Genshin Impact, máy có thể đáp ứng ở mức thiết lập cao. Xiaomi 15T còn tích hợp hệ thống tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop, giúp duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài.

So với bản tiền nhiệm, máy được nâng cấp thêm 10% dung lượng pin, lên mức 5.500mAh. Đây là một mức pin tốt và có thể đáp ứng thoải mái nhu cầu sử dụng trong khoảng một ngày. Tuy vậy, mức pin trên chưa quá ấn tượng khi một số đối thủ cùng phân khúc đã tích hợp viên pin lớn 6.500-7.000mAh.

Máy được trang bị công nghệ sạc nhanh 67W và hỗ trợ hệ thống quản lý pin Surge G1 giúp gia tăng tuổi thọ, giữ trên 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ. Tuy nhiên, thiết bị không được trang bị sạc không dây.

Xiaomi 15T còn trang bị công nghệ Xiaomi Offline Communication, cho phép liên lạc đàm thoại trực tiếp giữa hai máy mà không cần mạng di động hay WiFi, với phạm vi lên đến 1,3km trên bản tiêu chuẩn. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong môi trường rừng núi, sa mạc hay khu vực hẻo lánh.

Một trong những cải tiến quan trọng trên Xiaomi 15T nằm ở hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3. So với thế hệ tiền nhiệm, phiên bản hệ điều hành mới này mang đến giao diện trực quan và mượt mà hơn. Giao diện màn hình khóa, biểu tượng, hiệu ứng chuyển cảnh cho đến hệ thống thông báo đều được mới.

Xiaomi 15T tích hợp bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Xiaomi HyperAI, tích hợp sâu với Google Gemini. Bộ công cụ AI này tương đối đầy đủ với hàng loạt tính năng như tìm kiếm AI, chỉnh sửa hình ảnh AI, phiên dịch AI, phụ đề AI, nhận dạng giọng nói AI.

Để so sánh, bộ công cụ Xiaomi HyperAI trên Xiaomi 15T hoàn toàn có thể cạnh tranh ngang hàng với Galaxy AI trên dòng sản phẩm Samsung Galaxy S25 FE cũng như những tính năng AI trên dòng sản phẩm OPPO Reno14.

Tính đến hiện tại, hầu hết các nhà sản xuất smartphone lớn như Samsung, Xiaomi, OPPO đều đang triển khai rất tốt các tính năng AI tại thị trường Việt Nam. Chỉ có bộ công cụ Apple Intelligence đến nay vẫn chưa chính thức tối ưu cho người dùng Việt.

Ngoài ra, thiết bị cũng có khả năng “giao tiếp” với các sản phẩm thuộc hệ sinh thái của Apple như iPhone, MacBook và iPad. Theo đó, người dùng có thể chia sẻ hình ảnh, chia sẻ màn hình hay mở khóa máy tính Mac.

Tổng kết

Tại Việt Nam, Xiaomi 15T có giá 14 triệu đồng cho bản 256GB và 15 triệu đồng cho bản 512GB, cạnh tranh trực tiếp với vivo V60, realme 15 Pro, OPPO Reno14 hay Samsung Galaxy S25 FE.

Đây là nỗ lực của Xiaomi trong việc mang trải nghiệm gần với dòng cao cấp xuống mức giá dễ tiếp cận hơn, dù phải đánh đổi ở một số chi tiết thiết kế như khung viền và mặt lưng bằng sợi thủy tinh thay vì kính - kim loại.

Bù lại, thiết bị vẫn nổi bật nhờ hiệu suất ổn định, hệ thống camera đa dụng, tính năng AI và khả năng kết nối hệ sinh thái.

Tuy vậy, hạn chế về camera góc siêu rộng, thiếu sạc không dây và pin chưa thật sự nổi bật khiến 15T khó tránh khỏi áp lực cạnh tranh, đặc biệt khi đặt cạnh những mẫu flagship đời trước như Galaxy S24 hay iPhone 15 vốn có độ hoàn thiện và trải nghiệm tổng thể tốt hơn.