Khu đất gần 9.000m2 của Đại học Văn Lang sắp bị TPHCM thu hồi

Ngày 10/8, lực lượng chức năng đang tập kết thiết bị, nhân công để tiến hành cải tạo rạch Xuyên Tâm (thuộc gói thầu XL3) đoạn qua phường An Nhơn, TPHCM. Tại gói thầu này, lực lượng chức năng đang yêu cầu Trường Đại học Văn Lang bàn giao 8.909m2 đất để phục vụ chỉnh trang rạch Xuyên Tâm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đoạn rạch Xuyên Tâm qua khu vực Trường Đại học Văn Lang dài khoảng 500m. Ven rạch phía bên trường chưa được giải tỏa, cây cối mọc um tùm; trong khi phía đối diện, lực lượng chức năng đã giải tỏa, dựng hàng rào tôn và chuẩn bị tập kết vật tư để cải tạo kênh.

Cách Đại học Văn Lang khoảng 800m, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến Sông Vàm Thuật có nhiều công nhân làm việc. Thiết bị máy móc tập kết sẵn sàng cho việc nạo vét, cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm.

Trước đó, Văn phòng UBND TPHCM đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra phản ánh của Trường Đại học Văn Lang về phần đất bị ảnh hưởng dự án.

Sau khi kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường kết luận kiến nghị bồi thường của Trường Đại học Văn Lang không có cơ sở pháp lý, đồng thời yêu cầu nhà trường bàn giao diện tích đất nói trên cho UBND phường An Nhơn, Ban Quản lý dự án và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Gò Vấp trước ngày 10/8.

Đoạn rạch Xuyên Tâm qua khu vực Trường Đại học Văn Lang đang ô nhiễm nghiêm trọng. Dưới lòng kênh và hai bên bờ, đủ loại rác thải chất đống, dòng nước đen ngòm.

Lý do không bồi thường được Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định 8.909m2 thuộc hành lang bảo vệ rạch và đường giao thông quy hoạch. Thành phố trước đó chỉ tạm giao cho trường sử dụng, sau đó phải bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Xung quanh khu vực Trường Đại học Văn Lang, hàng chục nhà dân đã được lực lượng chức năng giải tỏa, chuẩn bị cải tạo kênh và làm đường giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn một vài hộ chưa bàn giao mặt bằng vì đang trong quá trình thương lượng bồi thường.

Liên quan vụ việc, phía Trường Đại học Văn Lang cho biết sẽ bàn giao mặt bằng cho phía đơn vị thi công. Tuy nhiên, trường xin lùi thời gian bàn giao mặt bằng ngày 10/8 sang ngày 20/8.

Nhà trường cho rằng vẫn chưa được giải quyết kiến nghị bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 8.909m2 bị ảnh hưởng, dù trường đã nhiều lần gửi văn bản, đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng.

Đồng thời, từ ngày 14 đến 17/8, trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 9.000 sinh viên với sự tham dự của khoảng 16.000 phụ huynh và người thân. Việc tập kết vật tư, nhân công vào 10/8 sẽ ảnh hưởng đến công tác tổ chức và an toàn sự kiện.

Trước đề nghị xin dời thời gian tập kết vật tư, nhân công của Trường Đại học Văn Lang, ông Võ Trung Trực, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sở không đồng ý vì tiến độ cải tạo rạch hiện quá chậm. Nếu trường cản trở, chính quyền địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế.

Rạch Xuyên Tâm có tổng chiều dài hơn 8,8km, gồm tuyến chính dài 6,6 km từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật và ba tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu dài hơn 2,2km.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 17.229 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách TPHCM. Dự kiến, thời gian thực hiện kéo dài từ năm nay đến 2028.