7 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Chiều 4/1, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) vẫn đang phối hợp với lực lượng tuần tra cao tốc, lực lượng chức năng xã Xuân Quế (Đồng Nai) xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn, phân luồng dòng xe ra hướng quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khoảng 14h cùng ngày, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng từ Đồng Nai đi TPHCM đoạn qua xã Xuân Quế, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Tại hiện trường, 7 ô tô hư hỏng nặng, móp méo phần đầu và đuôi. May mắn, vụ tai nạn không có thương vong, nhưng nhiều hành khách trên các xe hoảng loạn.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc ùn tắc kéo dài khoảng 6km. Lực lượng chức năng nhanh chóng điều tiết giao thông từ xa, hướng dẫn xe rẽ ở lối ra nút giao quốc lộ 1 nhằm hạn chế ùn tắc.