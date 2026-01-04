Bắt nam thanh niên bị truy nã khi nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh

Ngày 4/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một người bị truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy, khi người này nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam.

Nam thanh niên bị lực lượng biên phòng bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Khoảng 7h cùng ngày, tổ công tác làm nhiệm vụ tại luồng nhập cảnh Trạm Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, ấp Thuận Tây (xã Bến Cầu), phát hiện một người đàn ông làm thủ tục nhập cảnh có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với người đang bị công an truy nã.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này là Lê Phú Nghĩa (24 tuổi, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Nghĩa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập hồ sơ, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Phú Nghĩa; đồng thời lấy lời khai ban đầu và phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao người này cho cơ quan công an xử lý theo quy định.