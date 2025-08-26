Đỗ trên cao tránh ngập, hàng loạt ô tô lại bị vỡ kính, móp xe

Sáng 26/8, khu vực phường Thành Sen (thành phố Hà Tĩnh cũ, tỉnh Hà Tĩnh) trời ngớt mưa, gió nhẹ. Trong số các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão Kajiki (bão số 5), người dân phường Thành Sen chịu thiệt hại lớn.

Trước khi cơn bão đổ bộ, lo ngại ngập lụt, nhiều người dân phường Thành Sen chọn cách đưa ô tô đến đỗ tại khu vực cao ráo tại trung tâm thương mại.

Không ngờ khi cơn bão đi qua, các chủ xe đã phải chịu thiệt hại khá nặng nề.

Nguyên nhân do các vật thể như kính, thanh kim loại từ các tòa nhà, mái tôn, mái ngói, cành cây bị gió giật bay trong bão rơi xuống, va đập gây thiệt hại.

Nhiều chiếc ô tô hư hỏng, móp méo tại nhiều vị trí khác nhau, đa số là vỡ kính.

Chiếc ô tô bị móp méo phần đầu, vỡ đèn.

Tấm tôn rơi vương vãi trên vỉa hè, gần vị trí hàng chục chiếc ô tô đang đỗ tránh bão.

Những mảnh kính rơi vương vãi trên đường Hàm Nghi, phường Thành Sen sau bão. Công an phường Thành Sen trước đó đã đưa ra khuyến cáo người dân không đỗ phương tiện, để tài sản có giá trị dưới các khu vực có cửa kính trong thời tiết mưa bão. Đối với các nhà có cửa kính, các chủ xe nên thực hiện biện pháp gia cố như dán băng dính lên kính, đóng chặt cửa để bảo vệ ngôi nhà khỏi gió giật và các mảnh vỡ.