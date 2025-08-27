Bóng chuyền nữ Thái Lan thua kịch tính Hà Lan ở giải vô địch thế giới

Trước khi bước vào lượt trận cuối, cả Thái Lan và Hà Lan đều đã chắc suất giành vé vào vòng 1/8 khi cùng có 2 chiến thắng trước đó. Dù vậy cả hai đội đều nhập cuộc đầy quyết tâm với mục tiêu giành ngôi đầu bảng A và tránh phải gặp đối thủ mạnh ở vòng loại trực tiếp.

Các cầu thủ tuyển Thái Lan đã chơi bùng nổ để lần đầu tiên sau 9 năm giành được 2 set thắng trước Hà Lan (Ảnh: Volleyball World).

Thách thức cho Thái Lan ở trận đấu này là không nhỏ khi đã 9 năm qua họ không thắng được Hà Lan, thậm chí không thắng dù chỉ một set. Thế nhưng lợi thế sân nhà đã giúp các cô gái nước chủ nhà chơi bùng nổ và bất ngờ giành chiến thắng ở set đấu đầu tiên với tỷ số 25-23.

Bước sang set 2, tuyển bóng chuyền nữ Hà Lan hoàn toàn làm chủ thế trận, vừa dứt điểm mạnh mẽ trên lưới vừa phòng thủ cực kỳ hiệu quả để giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 25-17.

Tuy nhiên bất ngờ lại tiếp tục xảy ra ở set 3 khi Thái Lan một lần nữa giành chiến thắng với tỷ số 25-23. Dù vậy ở set 4, tuyển Hà Lan lại chơi hoàn toàn áp đảo trước đội chủ nhà khi giành chiến thắng cách biệt 25-10.

Kịch tính tiếp tục xảy ra ở set chung kết khi Thái Lan chơi tràn đầy tự tin và khiến các cầu thủ Hà Lan phải "toát mồ hôi hột" trong việc cạnh tranh từng điểm số. Thậm chí đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước 10-8, nhưng vẫn để tuyển Hà Lan gỡ hòa rồi dẫn ngược 14-12.

Các cầu thủ tuyển Hà Lan ăn mừng sau khi vất vả đánh bại chủ nhà Thái Lan (Ảnh: Volleyball World).

Tưởng như Hà Lan đã dễ dàng giành chiến thắng thì các cầu thủ nữ của Thái Lan vẫn bình tĩnh gỡ hòa 14-14 và khiến khán giả trên khán đài cuồng nhiệt cổ vũ. Thế nhưng đẳng cấp của Hà Lan đã lên tiếng đúng lúc khi ghi liên tiếp 2 điểm và giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc set đấu là 16-14.

"Đây thực sự là một trận đấu điên rồ, với quá nhiều thay đổi. Chúng tôi đã chơi rất tốt trong set thứ tư, nhưng chúng tôi biết loạt tie-break sẽ khác. May mắn thay, chúng tôi đã giữ được bình tĩnh vào cuối trận và làm những gì cần thiết để giành chiến thắng.

Chúng tôi chưa biết mình sẽ phải đối đầu với ai, nhưng việc giành vị trí nhất bảng giúp chúng tôi tự tin hơn rất nhiều khi bước vào vòng loại", Eline Timmerman, tay đập giữa của tuyển Hà Lan bày tỏ sau chiến thắng.

Trong khi đó, chủ công của Thái Lan, Chatchu-On Moksri nhấn mạnh: "Đây là một trận đấu đỉnh cao. Tôi nghĩ cả hai đội đều chơi rất tốt, và chúng tôi đã chiến đấu đến cùng.

Chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào vòng tiếp theo cho đội mình, và tôi rất vui vì đã đạt được điều đó, nhưng giờ chúng tôi muốn tiếp tục cải thiện và tiến xa hơn. Khán giả đã cổ vũ rất nhiều trong giải đấu, và việc họ sát cánh cùng chúng tôi có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi".