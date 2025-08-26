Hàng trăm người dân Hà Nội chạy lũ, đắp đê trong đêm

22h30 ngày 26/8, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hơn 200 người bao gồm công an xã, dân quân tự vệ, người dân cùng các lực lượng khác đang đắp đê Bùi 2 (xã Xuân Mai, TP Hà Nội) để chống ngập.

Có mặt chỉ đạo tại khu vực đê Bùi 2, ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, yêu cầu các lực lượng chức năng dùng bao tải cát để đắp các đoạn đê xung yếu, có nguy cơ ngập.

Chủ tịch UBND xã Xuân Mai nhấn mạnh phải đắp toàn bộ khu vực nguy cơ, không được phân biệt địa giới hành chính, để bảo vệ người dân.

Đêm 26/8, Hà Nội vẫn có mưa to vài nơi, công tác đắp đê được các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương.

Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, động viên người dân tại khu vực đê Bùi 2.

Chiều tối 26/8, mực nước các sông Tích, sông Bùi, sông Đáy đều lên cao. Từ 16h khu vực thôn Bùi Xá nước bắt đầu lên cao, đến 20h nước đã tràn vào nhà nhiều nhà dân. Nhiều hộ dân phải kê dọn đồ đạc, di chuyển phương tiện đến điểm cao để chạy lũ.

Mực nước sông Bùi hiện đã trên mức báo động 2, chỉ còn khoảng 40cm nữa sẽ vượt báo động 3, nhiều người dân đã đưa người thân, đồ đạc đến nơi an toàn.

Trong đêm mưa người dân hối hả di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Thôn Bùi Xá nằm sát sông Bùi, là vùng thoát lũ của xã Xuân Mai. Khi thượng nguồn mưa lớn, nước dâng sẽ gây ngập cho hạ du gồm Xuân Mai, Trần Phú, Kiều Phú với hàng trăm hộ dân. Xã Xuân Mai được xem là “rốn lũ” của Hà Nội còn thôn Bùi Xá được xem "rốn của rốn lũ", người dân thường xuyên sống trong cảnh ngập lụt.

Nước lũ dâng cao tràn vào khu dân cư tại xã Xuân Mai đêm 26/8.

Nước lũ cuồn cuộn chảy vào khu dân cư.

Đài Dự báo Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, cho biết mực nước sông Bùi, sông Tích đang tiếp tục lên.

Lúc 19h, mực nước trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt là 6,53m trên báo động 2. Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Bùi, sông Tích ở khu vực Hà Nội tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bùi, sông Tích có khả năng trên mức báo động 3.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo lũ trên sông ở mức cao có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông, thời gian ngập có thể kéo dài 2-3 ngày.

Ngoài việc gia cố thêm đê, xã Xuân Mai cũng đã triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất và các khu vực trọng điểm xung yếu, có nguy cơ mất an toàn để chủ động phòng tránh; đồng thời sẵn sàng tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Năm 2024, khu vực Xuân Mai, Trần Phú, Kiều Phú từng ngập hai đợt vào cuối tháng 7 và giữa tháng 9.

Nhiều nhà dân bị nước lũ ngập 20-30cm, dự kiến trong đêm nay nước lũ dâng cao các hộ dân ở vùng trũng sẽ khẩn trương di dời đồ đạc đến nơi an toàn.

Bùi Xá nằm sát sông Bùi là vùng thoát lũ của xã Xuân Mai với 120 hộ, gần 500 nhân khẩu sinh sống.