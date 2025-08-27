Nhà màng tiền tỷ bị bão Kajiki quật đổ, dân làng lội nước giúp chủ vớt dưa

Đêm 25/8, bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ vào đất liền với cấp độ gió giật lớn đã khiến nhà màng trồng dưa lưới của một hộ dân tại xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại lớn.

Hệ thống nhà màng khung sắt, lưới thép trên tổng diện tích 2.500m2 bị gãy, đổ sập trong mưa bão.

Trong đó, 1.000m2 trồng dưa đã đến kỳ thu hoạch, bị ngập chìm trong nước sau bão. Số diện tích 1.500m2 còn lại trồng dưa đang trong quá trình thụ phấn.

Ông Trần Đình Quang (55 tuổi, trú tại thôn Bình Nguyên, xã Lộc Hà - áo đen) là chủ mô hình. Theo ông Quang, chỉ còn ít ngày nữa, 3 tấn dưa sẽ đến kỳ xuất bán nhưng lại gặp thiên tai tàn phá.

"Riêng dưa thiệt hại khoảng 200 triệu đồng, còn tổng tài sản của tôi bị mất hơn 1 tỷ đồng", ông Quang nói.

Nghe tin nhà màng trồng dưa của ông Quang chịu thiệt hại nặng, ngày 26/8, gần 20 người thân, làng xóm đã đến hỗ trợ thu hoạch dưa bán vớt vát tài sản.

Người dân lội nước, băng qua những khung thép gãy đổ để đưa số dưa này ra ngoài.

Ông Lê Hoàn (60 tuổi) cho biết sau bão, nhà của ông và nhiều hàng xóm cũng bị tốc mái.

"Tuy nhiên, thiệt hại của chú Quang chủ nhà màng dưa lưới còn lớn hơn rất nhiều. Vì thế, chúng tôi dù chưa kịp dọn nhà vẫn đến đây giúp chú ấy vớt dưa, bán sớm để vớt vát lại chút tài sản", ông Hoàn chia sẻ.

Đến chiều 26/8, việc thu hoạch số dưa bị ngập nước của người dân hoàn thành.

Họ rửa sạch số dưa này và bày bán tại chỗ với giá 25.000 đồng/kg.

Trong ngày 26/8, nhiều người dân trong vùng đã đến mua dưa "giải cứu" giúp gia đình ông Trần Đình Quang.