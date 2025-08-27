Chung cư Hà Nội ngập sâu, mất điện: Dân tát nước ở thang máy, nhờ chi viện

Sáng 26/8, Hà Nội có mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng ngập úng. Tại chung cư Ecohome 1, gần 930 hộ gia đình với hơn 4.000 cư dân phải vật lộn trong cảnh nước ngập và thiếu nước sinh hoạt từ sáng đến đêm.

Toàn bộ 16 thang máy tại 4 tòa nhà trong chung cư này đều bị nước tràn vào, ngừng hoạt động. Người dân phải tự tìm cách tát nước, cố gắng duy trì thang E1A hoạt động cầm chừng. Sảnh chờ thang máy biến thành "hồ nước", cư dân liên tục thay nhau tát nước chống ngập.

Các thang máy trong chung cư đều ngừng hoạt động (Ảnh: Đình Hưng).

Từ 9h đến 10h cùng ngày, điện trong tòa nhà bị cắt. Nước ngập tràn xuống bể ngầm khiến hệ thống cấp nước chung cư bị tê liệt. Ban quản trị chung cư đã chuyển sang dùng nguồn điện dự phòng để vận hành máy bơm.

Tuy nhiên, đến khoảng 12h, lượng nước dự trữ đã cạn kiệt. Hệ thống bể ngầm vẫn chìm trong nước, khiến cư dân rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Trước tình huống khẩn cấp, người dân tại Ecohome 1 đã nhận được sự hỗ trợ từ cư dân các chung cư lân cận như Golden Time, Ecohome 2, Ecohome 3… Thực phẩm, nước uống và thuyền phao được đưa đến để hỗ trợ việc vận chuyển nhu yếu phẩm.

Cư dân dùng thùng xốp vận chuyển nhu yếu phẩm (Ảnh: Đình Hưng).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào khoảng 21h, cảnh tượng tại chung cư càng trở nên ngột ngạt khi điện bị cắt hoàn toàn, khu vực chìm trong bóng tối. Người dân phải xoay xở đủ cách để có ánh sáng. Có người mang cả đèn điện của vợt muỗi xuống sảnh chiếu tạm.

Nhiều thanh niên lội nước, dùng thùng xốp và thuyền phao để chuyển đồ thiết yếu vào bên trong.

Cư dân ở các chung cư lân cận nấu cháo hỗ trợ cho cư dân ở Ecohome 1 (Ảnh: Đình Hưng).

Cư dân ở các khu lân cận cũng chủ động phối hợp hỗ trợ dân cư Ecohome 1 trong thời gian chờ lực lượng chức năng khắc phục sự cố. Không chỉ tiếp tế nước uống và nhu yếu phẩm, nhiều cư dân các khu nhà lân cận còn nấu cháo, chuẩn bị đồ ăn nóng mang sang.

Chị Mai - Đại diện Ban quản lý chung cư Ecohome 1 - cho biết trời tối, nhưng Ecohome 1 vẫn mất điện, thang máy dừng hoạt động, toàn bộ hầm xe trong tòa này bị ngập, nước dâng lên 1m.

Chung cư Ecohome 1 ngập sâu, cư dân đối mặt với cảnh mất điện (Video: Đình Hưng - Mộc Khải).

"Được các chung cư lân cận hỗ trợ bánh mì, cháo, giò chả... nên tạm thời tình hình ở Ecohome 1 cũng ổn định", chị cho hay.

Hiện cư dân Ecohome 1 vẫn tiếp tục kêu gọi hỗ trợ và chờ giải pháp từ chính quyền, trong khi nhiều hộ gia đình phải chấp nhận "sống chung với ngập".