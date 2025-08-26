PhotoNews

Hàng loạt tàu thuyền của ngư dân bị bão Kajiki nhấn chìm, "đánh" tan nát

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Sau bão Kajiki, hơn 40 tàu, thuyền của ngư dân Thiên Cầm, Hà Tĩnh bị sóng đánh chìm, hư hỏng khiến ngư dân thiệt hại nặng nề.

Sau bão Kajiki (bão số 5), hàng chục tàu, thuyền neo đậu tại Khu tránh trú bão âu thuyền Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh bị sóng dữ đánh chìm đắm, hư hỏng.

Trong cơn sóng dữ đánh dồn dập vào bờ, nhiều tàu, thuyền bị va đập, xô lệch, lật ngang. Một số tàu, thuyền đang bị đắm dưới sông, chưa thể trục vớt. 

Sáng 26/8, khi cơn bão đi qua, người dân tập trung về âu thuyền khắc phục hậu quả. Họ hỗ trợ nhau tát nước ra khỏi khoang thuyền.

Nhiều ngư dân vội vàng tìm kiếm, vớt vát những tài sản, máy móc, thiết bị còn có thể sử dụng để mang về nhà.

Ông Lê Xuân Tiến (trú tại xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) cho biết thuyền và máy móc trong khoang đã bị hư hỏng hoàn toàn.

"Cơn bão này quá mạnh, chúng tôi có ra kiểm tra nhưng chẳng thể làm gì. Bão đổ bộ từ 11h, vài ba tiếng sau, thuyền của tôi đã bị sóng đánh chìm. Thuyền hư hỏng thế này, gỗ thì mang về làm củi, máy bán sắt vụn thôi", ông Tiến nói.

Gần đó, một ngư dân lớn tuổi bàng hoàng, thất thần trên con thuyền hư hỏng của mình. Tàu, thuyền neo đậu tại đây hư hỏng khác nhau, nhiều hộ thiệt hại từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. 

Chi phí sửa chữa đang là gánh nặng lớn với ngư dân. Họ chia sẻ, từ cơn bão lịch sử số 10 năm 2017 đến nay, địa phương này mới có cơn bão lớn thế này đổ bộ.

Theo lãnh đạo xã Thiên Cầm, thống kê sơ bộ cho thấy toàn địa phương có hơn 40 tàu, thuyền bị bão đánh chìm, hư hỏng.

