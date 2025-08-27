Mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 27/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực trung du và đồng bằng Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều 27/8, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.

Từ ngày 28/8 đến 6/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khoảng ngày 30/8-2/9, Bắc Bộ có khả năng mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong khoảng thời gian trên duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối).

Cơ quan khí tượng cho biết, vào chiều 26/8 có một vùng áp thấp hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.

Trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới) khoảng ngày 27-28/8 khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu.

Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Mưa lớn từ chiều 25 đến sáng 26/8 khiến nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội chìm trong biển nước (Ảnh: Thành Đông).

Dự báo thời tiết ngày 27/8, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Sơn La, Lào Cai từ đêm nay đến trưa mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng khu vực trung du và đồng bằng từ đêm nay đến trưa mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Thanh Hóa từ đêm nay đến trưa mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc đêm gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.