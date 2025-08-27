Bóng chuyền nữ Việt Nam tìm chiến thắng trước nhà vô địch châu Phi

Trước khi giải vô địch thế giới năm nay diễn ra tại Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng có trận giao hữu với đội tuyển nữ Kenya tại Hà Nội.

Ở trận đấu đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 4-0 (hai đội quyết định thi đấu 4 hiệp, thay vì chỉ thi đấu đến khi có một bên thắng đến hiệp thứ 3, như ở các trận đấu chính thức). Tuy nhiên, ở trận đấu đó, rất có khả năng đôi bên đều giấu bài.

Đội tuyển nữ Kenya hiện xếp 23 thế giới (Ảnh: Volleyball World).

Chính vì thế, lần tái ngộ giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Kenya vào lúc 17h chiều nay, sẽ khác hẳn.

Kenya từng có một ván thắng trước đội hạng 3 thế giới Ba Lan hôm 25/8 (Kenya thua chung cuộc 1-3), tại giải vô địch thế giới, tương tự như những gì mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng thực hiện hôm 23/8.

Ngoài ra, Kenya cũng là nhà vô địch bóng chuyền nữ châu Phi năm 2023. Họ đứng thứ 23 thế giới, chỉ kém đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đúng một bậc. Điều đó phản ánh trình độ của hai đội nữ Việt Nam và Kenya hầu như không có sự chênh lệch.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến chiến thắng đầu tiên tại giải vô địch thế giới (Ảnh: Volleyball World).

Những gương mặt đáng chú ý bên phía đội tuyển nữ Kenya là Veronica Adhiambo, Meldinah Sande. Trong số đó, Veronica Adhiambo ghi được 18 điểm trong trận đấu với Ba Lan cách đây hai ngày.

18 điểm mà Veronica Adhiambo ghi được có 15 điểm tấn công, hai điểm đến từ các pha chắn bóng thành công và một điểm từ tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp.

Cô gái này sẽ là tay đập bên phía đội tuyển nữ Kenya mà những Thanh Thúy, Như Quỳnh, Khánh Đang bên phía đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải chú ý.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng đặt kỳ vọng sẽ có ít nhất một trận thắng tại giải vô địch thế giới năm 2025. Hiện tại, trận đấu với đội tuyển nữ Kenya là cơ hội tốt nhất để chúng ta thực hiện kỳ vọng này.