Điện lưới tê liệt sau bão Kajiki, chủ đầm “bán chạy” 50 vạn tôm chống lỗ

Sáng 26/8, sau khi cơn bão Kajiki (bão số 5) tan, vợ chồng anh Đặng Văn Tuệ (43 tuổi), chủ đầm tôm tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân cũ, tỉnh Hà Tĩnh, vội vã gọi thương lái và thuê nhân công đến thu hoạch 6 ao nuôi.

Anh Tuệ cho biết 6 ao tôm thẻ chân trắng này được gia đình anh thả nuôi từ đầu năm, dự kiến đến giữa tháng 9 mới thu hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 5, hệ thống điện trên địa bàn bị cắt nên phải bán sớm.

Sáng 26/8, vợ chồng anh Tuệ phải vội vã thuê người thu hoạch tôm vì sự cố mất điện sau bão (Ảnh: Thanh Tùng).

Trong đêm 25/8, để cứu số tôm đang nuôi, vợ chồng anh phải thuê người túc trực, vận hành máy phát điện để duy trì hệ thống. Dù bão đã qua, nhưng lo sợ đường dây điện chưa thể được khôi phục trong vài ngày tới, anh Tuệ quyết định bán “non” số tôm trong ao để tránh thua lỗ nặng.

“Mỗi ngày chạy máy phát điện cũng tốn khoảng 2 triệu đồng tiền dầu. Nếu cố duy trì sẽ thua lỗ lớn, nên tôi thà bán sớm còn hơn”, anh Tuệ chia sẻ.

Theo anh Tuệ, do thu hoạch sớm trước thời vụ nên giá tôm cũng thấp hơn so với bình thường. Tổng cộng 50 vạn con tôm được khoảng 12 tấn, với giá bán 190.000 đồng/kg. Thông thường, nếu bán đúng vụ, giá tôm sẽ đạt khoảng 230.000 đồng/kg. Vụ này, vợ chồng anh Tuệ chỉ hy vọng hòa vốn.

Các thương lái về mua tôm sau bão (Ảnh: Thanh Tùng).

Anh Tuệ cũng cho biết thêm, ảnh hưởng của gió bão đã khiến 2 lán trại của gia đình bị tốc mái hoàn toàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm, sau khi bão số 5 đi qua, địa phương đang phối hợp với người dân khẩn trương khắc phục hậu quả.

“Địa phương đang tập trung thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục”, vị lãnh đạo chia sẻ.

Cũng theo vị lãnh đạo, đến chiều 26/8, hệ thống điện lưới vẫn chưa được khôi phục. Ngành điện lực đang khẩn trương xử lý sự cố để sớm cấp điện trở lại.

Trước đó, chiều tối 25/8, vùng tâm bão số 5 đã đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 10, giật cấp 15. Theo thông tin sơ bộ, bão đã làm tốc mái nhiều nhà dân, công trình công cộng, cơ sở giáo dục; cây xanh, cột điện bị đổ; gây mất điện diện rộng (Hà Tĩnh có 60/69 phường, xã bị mất điện)...

Như Dân trí đã đưa tin, theo cập nhật của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đến sáng 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5, tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn còn nhiều khu vực phải ngừng hoặc giảm cung cấp điện. Tuy nhiên, các đơn vị điện lực đã nỗ lực khôi phục cấp điện trở lại cho 509.000 khách hàng và 2.685 trạm biến áp.

Hàng loạt cột điện ở xã Cổ Đạm bị gió bão quật đổ (Ảnh: Thanh Tùng).

Hiện vẫn còn hơn 1,6 triệu khách hàng tại ba địa phương này bị mất điện. Cụ thể, tại Thanh Hóa, còn khoảng 395.000 khách hàng bị ảnh hưởng; 3.196 trạm biến áp và 80 đường dây trung thế gặp sự cố. EVN Thanh Hóa đã khôi phục nhiều trạm biến áp, tuy nhiên một số khu vực vẫn gặp khó khăn do mưa lớn, ngập úng và giao thông bị chia cắt.

Tại Nghệ An, còn khoảng 870.000 khách hàng bị ảnh hưởng; 6.187 trạm biến áp và 148 đường dây trung thế gặp sự cố.

Tại Hà Tĩnh, vẫn còn khoảng 349.000 khách hàng bị ảnh hưởng, 2.466 trạm biến áp và 62 đường dây trung thế gặp sự cố. Một số cột điện bị gãy đổ, dây dẫn hư hỏng. Nhiều trạm biến áp quan trọng đã được khôi phục nhằm đảm bảo cấp điện cho các phụ tải thiết yếu.