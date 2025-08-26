TPHCM rà soát việc đánh số nhà

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, một số tuyến đường, khu dân cư tại thành phố xuất hiện tình trạng số nhà và tên đường chưa đồng bộ, cần được rà soát.

Cụ thể, các xã, phường cần lưu ý việc gắn biển số nhà phải tuân thủ Thông tư 08/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Công trình chưa có số nhà phải được gắn số theo quy định mới. Khu vực đã có số nhà, nhưng chưa đồng bộ, chính quyền địa phương có thể lựa chọn áp dụng quy định mới hoặc giữ nguyên để hạn chế xáo trộn.

(Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Đối với những tuyến đường đô thị đi qua nhiều phường, xã, Sở Xây dựng lưu ý các địa phương phối hợp chặt chẽ để đảm bảo đồng bộ toàn tuyến. Riêng các khu dân cư dọc quốc lộ đi qua địa giới tỉnh cũ (TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), chính quyền cơ sở cần thống nhất nguyên tắc đánh số nhà và báo cáo về Sở Xây dựng.

Ở khu vực nông thôn, Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã rà soát lại trật tự số nhà. Trường hợp cần điều chỉnh, phương án mới phải kế thừa nguyên tắc đánh số đã áp dụng thống nhất trước đây.

Công tác rà soát việc đánh số nhà tại TPHCM nhằm đảm bảo trật tự, đồng bộ, góp phần ổn định đời sống người dân sau khi TPHCM sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.