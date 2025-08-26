Phát hiện 2 thi thể nổi trong hồ thủy điện Hủa Na

Tối 26/8, ông Bùi Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ (huyện Quế Phong cũ), xác nhận lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra, truy tìm danh tính 2 thi thể được phát hiện tại khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 25/8, Công an xã Thông Thụ nhận tin báo của người dân về việc có 2 thi thể nổi trên mặt nước tại khu vực bến bản Lốc. Ngay sau đó, công an xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ kiểm tra.

Phát hiện thi thể trôi trên lòng hồ thủy điện Hủa Na (Ảnh: Thò Bá).

Đến 10h15 cùng ngày, lực lượng chức năng vớt được 2 thi thể. Theo ghi nhận ban đầu, một thi thể là nữ giới, trong tình trạng phân hủy; thi thể còn lại phân hủy nặng, chưa xác định được giới tính.

UBND xã Thông Thụ đã phát thông báo, đề nghị người dân trong xã và các địa phương lân cận nếu có thông tin về nhân thân của các thi thể hoặc có người thân mất tích, cần báo ngay cho Công an xã Thông Thụ (điện thoại 0912.999.465) hoặc UBND xã Thông Thụ (điện thoại 0918.316.000) để phục vụ công tác điều tra, xác minh.