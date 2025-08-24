Toàn cảnh lễ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2

Tổng hợp luyện lần 1: 20h ngày 21/8 Tổng hợp luyện lần 2: 20h ngày 24/8 Sơ duyệt: 20h ngày 27/8 Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8 Lực lượng tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay (24/8) tại Quảng trường Ba Đình gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (bao gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an) và một số khối quân đội nước ngoài. Cùng với đó là 13 khối quần chúng gồm: Khối Nông dân Việt Nam, Khối Đại đoàn kết các dân tộc, Khối đại diện 54 dân tộc, Khối Cựu chiến binh, Khối Cựu công an nhân dân, Khối Công nhân Việt Nam, Khối Báo chí Cách mạng, Khối Trí thức, Khối doanh nhân, Khối Phụ nữ, Khối Kiều bào, Khối Thanh niên và Khối Văn hóa - Thể thao. Lực lượng đứng gồm: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8).

Dự kiến vào 20h ngày 24/8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chuẩn bị cho đại lễ chính thức diễn ra vào sáng 2/9.

Theo kế hoạch của Tiểu ban diễu binh, diễu hành, sau buổi tổng hợp luyện lần 2 là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễn ra lần lượt vào các ngày 27/8 và 30/8.

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Nhằm chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện và sơ, tổng duyệt, Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã tổ chức cơ động khối xe pháo quân sự về trung tâm Hà Nội trong tối các ngày 18 và 19/8.

Đặc biệt vào sáng nay, biên đội máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân cũng đã bay tập luyện qua khu vực Quảng trường Ba Đình.

Các máy bay tham gia luyện tập sáng 24/8 có các loại như: "Hổ mang chúa" SU-30MK2, máy bay vận tải Casa, L-39NG, trực thăng,...

Ngay từ sáng sớm 24/8, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về hai bên đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Trần Phú,... xem biên đội máy bay tập luyện, đồng thời "xí" chỗ ngồi chờ đợi xem buổi tổng hợp luyện diễn ra vào buổi tối.

Theo kế hoạch, sau khi đi qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố.

Các lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 tối 21/8 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Lịch sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành:

Sơ duyệt: 20h ngày 27/8.

Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8.

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:

- 6h30: Rước đuốc truyền thống.

- 6h45: Nghi lễ chào cờ.

- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.