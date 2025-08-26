Người đàn ông nghi say rượu nhảy xuống dòng suối chảy xiết

Chiều 26/8, ông Lê Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ việc một người đàn ông nghi say rượu nhảy xuống suối Xim, mất tích.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h cùng ngày. Nạn nhân là anh V.V.T. (SN 1993, trú tại bản Pùng, xã Quang Chiểu).

Hình ảnh người đàn ông nhảy xuống suối Xim được một cháu bé dùng điện thoại ghi lại (Ảnh: Cắt từ clip OFFB).

Thời điểm trên, anh T. có biểu hiện say rượu, đi đến một cây cầu bắc qua suối Xim, sau đó bất ngờ leo qua thành cầu và nhảy xuống dòng suối chảy xiết, mất tích.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm dọc bờ suối. Tuy nhiên, đến chiều 26/8, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Ông Hiếu cho biết do ảnh hưởng của bão Kajiki (bão số 5), trên địa bàn xảy ra mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến dòng suối Xim dâng cao, chảy xiết. Do đó công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi đang phối hợp với người dân địa phương và lực lượng quân sự, công an tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, có một số cháu bé chơi ở gần cây cầu", ông Hiếu nói.

Theo ông Hiếu, khi xảy ra vụ việc có một cháu bé quay lại video lúc người đàn ông nhảy cầu.

"Do không có người lớn ở gần cây cầu nên không kịp ứng cứu nạn nhân", ông Hiếu thông tin thêm.