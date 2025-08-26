Nam phụ hồ tử vong bất thường trên xe khách ở TPHCM

Khuya 26/8, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trên xe khách giường nằm.

Khoảng 19h cùng ngày, chiếc xe khách giường nằm biển số 77B-013.xx di chuyển trên quốc lộ 13, lộ trình từ Đồng Nai (Bình Phước cũ) bến xe Bắc Bình Thuận.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khi xe đến khu vực vòng xoay Gò Đậu, phường Thủ Dầu Một (TPHCM), người phụ xe đi thu tiền của khách.

Tại vị trí của ông Đ.V.T., nam phụ xe gọi nhiều lần, nhưng không thấy vị khách phản ứng. Qua kiểm tra, phụ xe phát hiện người đàn ông đã tử vong. Tài xế nhanh chóng tấp xe khách vào lề rồi trình báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân 48 tuổi, quê Đồng Nai, làm nghề phụ hồ. Người này đang trên đường từ tỉnh Bình Phước cũ về thăm nhà ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Đến 22h30, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.