Hoàng Thuỳ Linh lần đầu tiên công khai xuất hiện cùng Đen Vâu

Ngày 26/8, đoàn đại biểu của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch và dàn nghệ sĩ thuộc khối văn hoá - thể thao của lễ diễu binh, diễu hành đã đến viếng Lăng Bác và thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hoàng Thuỳ Linh công khai ảnh chung với Đen Vâu tại sự kiện sáng 26/8 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tại sự kiện, dàn nghệ sĩ như: MC Nguyên Khang, diễn viên Khả Ngân, ca sĩ Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Erik, Bảo Thanh, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh... cũng có mặt để bày tỏ lòng thành kính với Bác Hồ kính yêu.

Cách đây ít giờ, Hoàng Thuỳ Linh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh tham gia hoạt động ý nghĩa này. Trong đó, có ảnh bức ảnh cô và Đen Vâu chụp riêng với nhau, gây sốt mạng xã hội.

Đây là lần đầu tiên, Hoàng Thuỳ Linh công khai xuất hiện bên Đen Vâu. Bức ảnh nhận được nhiều bình luận tích cực từ khán giả.

"Hạnh phúc quá"; "Chị ấy công khai rồi"; "Chúc mừng đôi trai tài gái sắc"... là những chia sẻ của khán giả về bức ảnh Hoàng Thuỳ Linh đứng cạnh Đen Vâu.

Trên trang cá nhân, Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ, trong những ngày toàn dân hướng về dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, được viếng thăm Lăng Bác là dịp về nguồn quý giá với cô.

Nữ ca sĩ cũng tỏ lòng biết ơn, ghi tạc những hy sinh của cha ông, để thế hệ con cháu như cô có cơ hội cất tiếng hát trong thời bình.

Cách đây hơn 20 năm, lúc còn là một cô bé, Hoàng Thuỳ Linh cũng từng vinh dự tham gia đoàn viếng thăm Lăng Bác trong một liên hoan nghệ thuật dành cho các em thiếu nhi tiêu biểu.

"Hôm nay lại được viếng Bác khi đã trưởng thành, là một người nghệ sĩ, mình càng tự hào hơn, cứ như được trở về để báo cáo với Bác rằng, mình đã lao động và đã biết ơn vì được đóng góp sức lực cho văn hoá nghệ thuật của nước nhà.

Nhận chiếc Huy hiệu mang tên Bác, không gì lớn hơn động lực và khát khao nỗ lực, cố gắng hơn nữa để tiếp tục tận hiến, mới xứng đáng với công ơn và sự hy sinh của cha ông", Hoàng Thuỳ Linh tâm sự.

Dàn nghệ sĩ: Khả Ngân, Đức Phúc, Hoàng Thuỳ Linh và Erik (từ trái sang) tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tại buổi họp báo liên quan đến chuỗi sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9 mới đây, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - cho biết, thời gian qua nhiều nghệ sĩ là các diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, vận động viên nổi tiếng... đã chủ động đăng ký tham gia đội hình diễu binh, diễu hành sắp tới.

"Chúng tôi nhận được rất nhiều đề xuất. Anh chị em nghệ sĩ mong muốn đóng góp phần sức nhỏ bé của mình vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Nghệ sĩ miền Nam và miền Trung chủ động đặt vé máy bay bay ra Hà Nội để tham gia diễu binh, diễu hành. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn xin được tham gia. Đen Vâu cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm”, NSND Xuân Bắc tiết lộ.

Các nghệ sĩ đăng ký tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm gồm: Đen Vâu, Tăng Duy Tân, Hoàng Thùy Linh, MONO, Tuấn Cry, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ, nghệ sĩ cải lương Vũ Luân, NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, diễn viên Hồng Diễm, MC Khánh Vy…

Theo đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch giao làm đầu mối phụ trách đội hình diễu binh, diễu hành của 13 khối quần chúng, gồm: Khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam; khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam; khối cựu chiến binh Việt Nam; khối cựu Công an nhân dân; khối công nhân Việt Nam; khối nông dân Việt Nam; khối tri thức Việt Nam; khối báo chí cách mạng Việt Nam; khối doanh nhân Việt Nam; khối phụ nữ Việt Nam; khối kiều bào Việt Nam; khối thanh niên Việt Nam; khối văn hóa - thể thao...

Những ngày qua, dàn nghệ sĩ của khối văn hoá - thể thao đã tập luyện hăng say để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9 tới đây (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Trong đội hình tham gia diễu binh, diễu hành của 13 khối quần chúng có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, hoa hậu…

Mọi người đều tập luyện trên tinh thần vượt nắng thắng mưa, ngã khụyu mới chịu thua, tinh thần hừng hực khí thế, muốn đóng góp sức mình cho ngày lễ lớn của dân tộc", Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn kể lại.