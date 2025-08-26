"Vòi rồng" ở Hà Nội có phải hiện tượng hiếm gặp?

Chiều 26/8, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, clip về hiện tượng "vòi rồng" xuất hiện trên bầu trời ở khu vực phía Bắc Hà Nội. Nhiều đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ.

"Vòi rồng" không phải hiện tượng lạ

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong các bản tin dự báo gần đây, trung tâm đã cảnh báo về một số hiện tượng có thể xảy ra trong các cơn dông như lốc, sét và gió giật mạnh. Hiện tượng lốc xoáy không lạ ở Việt Nam, thi thoảng vẫn xuất hiện.

Theo vị này, trên thế giới hiện tượng "vòi rồng" thi thoảng xuất hiện gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo các chuyên gia, "vòi rồng" thường tồn tại trong thời gian ngắn, thường xuất hiện khi có mưa dông mạnh.

"Vòi rồng" xuất hiện chiều 26/8 ở khu vực phía Bắc Hà Nội (Ảnh chụp màn hình).

Người dân ở khu vực Mê Linh cho biết chiều nay xuất hiện gió lớn trong vài phút, sau khi gió đi qua mọi người mới biết đó là "vòi rồng".

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành và gây mưa trên khu vực các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương. Mây đối lưu đang có xu hướng phát triển và di chuyển về phía Bắc và Tây Bắc.

Dự báo chiều tối nay, các ổ mây dông này sẽ mở rộng ảnh hưởng, gây mưa rào và dông trên khu vực các phường trên, lan sang các phường lân cận như phường Đại Mỗ, Tây Mỗ, Dương Nội, Thanh Liệt, Thanh Xuân, Yên Hòa, Cầu Giấy, Từ Liêm... Vùng mưa dông còn có khả năng mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Vì sao Hà Nội ngập nặng?

Do hoàn lưu bão Kajiki (bão số 5), nhiều tuyến phố ở Hà Nội từ sáng đến chiều nay vẫn mênh mông nước, giao thông bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhiều tuyến phố ở khu vực phía Tây Hà Nội, tình trạng ngập nặng diễn ra nghiêm trọng, ô tô, xe máy chết máy la liệt.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu sáng 26/8 (Ảnh: Hải Long).

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty thoát nước), đến 14h ngày 26/8, nhiều điểm tại Hà Nội ghi nhận lượng mưa cao như khu vực quận Hai Bà Trưng cũ đạt 461,6mm, Yên Sở đạt 368,3mm, Tây Mỗ đạt 352,1mm... vượt mức thiết kế.

Ông Trịnh Ngọc Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty thoát nước, cho biết ngay sau khi mưa lớn xảy ra, đơn vị đã huy động lực lượng ứng trực 24/24 giờ, triển khai máy bơm, phương tiện, thiết bị tại các điểm ngập trọng yếu. Các trạm bơm lớn như Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… đều vận hành hết công suất để hạ mực nước.

Tuy nhiên, do lượng mưa quá lớn, vượt quá khả năng của hệ thống thoát nước, nhiều tuyến phố nội, ngoại thành vẫn xảy ra ngập úng, giao thông gặp khó khăn, theo ông Sơn.

Nguyên nhân khiến khu vực phía Tây thủ đô ngập nặng còn do dự án kênh La Khê và kênh Đông La chưa hoàn thiện nên trạm bơm Yên Nghĩa chưa thể vận hành hết công suất. Trạm bơm này vốn là "cửa ngõ" tiêu thoát quan trọng ở phía Tây thành phố nhưng đêm qua chỉ vận hành được 7-8/10 máy bơm, công suất không đạt tối đa.

"Nước sông Nhuệ lên quá nhanh, gây dồn ứ và tràn ngược vào trong, khiến khả năng thoát nước trong nội đô bị chậm lại", đại diện Công ty thoát nước lý giải.

Đến trưa 26/8, các tuyến phố trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng đã hết ngập. Tuy nhiên, khu vực phía Tây thành phố như Nam Từ Liêm, Hà Đông (giáp sông Nhuệ) vẫn ngập sâu, nhiều tuyến đường giao thông vẫn tê liệt.

Đại diện Công ty thoát nước Hà Nội cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên còn do hệ thống cống mương tại các khu đô thị mới chưa hoàn chỉnh, chưa kết nối đồng bộ với mạng lưới thoát nước chung. Một số dự án hạ tầng còn dang dở, trạm bơm thiếu hoặc vận hành hạn chế.

Ngoài ra, tốc độ đô thị hóa nhanh khiến diện tích mặt phủ thấm nước giảm mạnh, lượng nước mưa tập trung nhiều hơn vào hệ thống cống vốn đã quá tải, theo đại diện Công ty thoát nước.